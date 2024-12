María José Suárez e Iker Casillas se vieron hace un mes: todos los datos de su "cariñosa" cita por Madrid

Escassi ya tiene quién le sustituya: María José Suárez ha sido fotografiada con Iker Casillas. La verdad es que nadie habla de relación, (en las imágenes no hay ni besos ni arrumacos) tan solo que están juntos en unas fotos acompañados por varios amigos a la salida de un restaurante en Madrid, y posteriormente se marcharon a una discoteca. Como hemos sabido en Es La Mañana de Federico hemos sabido que el pasado 13 de noviembre, la miss y el futbolista estaban en la taberna Los Gallos, en Madrid, en actitud bastante cariñosa.

María José, que se iba hoy a República Dominicana, ayer habló en Y ahora Sonsoles donde comentó "Nos estamos conociendo, pero quiero que todo fluya con calma", mientras Iker en sus redes sociales ha comentado de la prensa "sed serios, por favor". Para el director de Es la Mañana, cuando alguien tiene algo que ocultar, suele hacer este tipo de manifestaciones y eso que Iker no suele ser "agradable" con la prensa. Como ha comentado Daniel Carande, estas imágenes pueden suponer un cisma en el chat de las mises, aunque ha hablado con algunas y lo definen como una tontada.

Siguiendo con los contenidos de la revista Hola, Rocío Osorno, posa como modelo y explica cómo afecta a su vida el haber estado casada con Coco Robatto, de Vox: "A veces he sufrido comentarios de odio, como cuando se hizo senador. A día de hoy, que estamos separados, me siguen atacando por temas suyos". Eugenia de Borbón se estrena con sus padres en la portada de la revista con el baile de debutantes. Otro interesante reportaje es Antonio Matos, que recuerda a Caritina Goyanes y cuenta que va a continuar con el legado de su mujer a través de Sixsens, el catering que montó la hija de Cari Lapique con gran éxito. "Ahora sólo puedo mirar al cielo y decir amor, échame una mano".

Diez Minutos publica en su portada una exclusiva que ha sido desmentida de manera categórica por su protagonista a Es La Mañana, y es que Gabriela Guillén no va a ir a Gran Hermano Dúo, a pesar que la revista dice que ha firmado el contrato y que entrará en la casa a concursar a principios de 2025. A pesar de que por contrato no puede ni confirmar ni desmentir que acude al programa, Gabriela reconoce que la oferta ha existido: "me lo propusieron hace tiempo pero lo rechacé" y asegura: "Esa noticia no es verdad".

Kate Middleton reapareció ayer en la recepción al emir de Catar, en los que el rey Carlos III ignoró a Kate en el momento en el que le hacía la protocolaria reverencia, haciéndole un feo del que se ha hecho eco todo el mundo. ¿Cuestión de celos?