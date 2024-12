Iker Casillas entra en cólera y María José Suárez juega al despiste: las reacciones a la noticia de su romance

Cuando quedan apenas unas semanas para finalizar el año, este miércoles una nueva pareja ha revolucionado el mundo de la prensa rosa: la de Iker Casillas y María José Suárez. Aunque por el momento no está claro el tipo de relación que tienen, pues se conocen desde hace más de 20 años, lo cierto es que han comenzado a salir informaciones que aseguran que lo suyo podría haber dado un paso más en las últimas semanas.

Una de estas informaciones fue contada por nuestros compañeros de Es la mañana de Federico. Según pudo saber la Crónica rosa del matinal de esRadio, hubo al menos un encuentro más antes de la realización de las fotografías publicadas este miércoles por la revista Semana (captadas entre el 29 y el 30 de noviembre). Se trata de una cita que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre, cuando la miss y el futbolista fueron vistos en la taberna Los Gallos, en Madrid, en actitud "bastante cariñosa".

Las reacciones de sus protagonistas no se han hecho esperar: mientras que María José Suárez ha tratado de jugar al despiste en sus respuestas a la prensa, el exportero se ha mostrado mucho más tajante, negando que exista algo más allá de una relación de amistad que comenzó hace dos décadas.

"Nos estamos conociendo, pero quiero que todo fluya con calma", dijo en un primer momento la modelo en el programa Y ahora Sonsoles, alimentando el rumor. Aunque más tarde negó la relación: "Es verdad que en las últimas semanas estamos coincidiendo más en Madrid, donde tenemos amigos en común, porque yo estoy viniendo al programa, y nos veréis muchas más veces juntos, pero no hay nada (...) Ayer lo hablaba con Iker. Oye, lo desmientes tú o lo desmiento yo, porque esto no tiene ningún sentido que estén especulando con esto", dijo, contradiciendo sus primeras declaraciones. Si lo suyo se remonta 20 años atrás, ¿por qué dijo María José que se estaban conociendo?

Por su parte el futbolista ha negado rotundamente que esté comenzando algo con su "amiga": "Qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas", escribió primero en X (Twitter). Después, se encaró con una reportera en plena calle y le pidió que se deje de hablar de este tema "inventado": "Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel! Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios, por favor (...) Nunca he participado de este circo ni lo voy a hacer ahora", aseguró.

Lo que está claro es que ambos han anunciado que esta no será la última vez que los veamos juntos por el centro de la capital: "No tenemos nada que ocultar", dijo ella, ya que de ser así no se pasearían "por los sitios de moda de Madrid".