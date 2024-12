Bárbara Rey emite un comunicado en redes sociales tras su entrevista: "Por fin he podido expresar como me siento"

Bárbara Rey ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas tras ofrecer una entrevista reveladora en De Viernes en la que ha abordado los aspectos más controvertidos de su vida personal y profesional. Desde su relación con el rey Juan Carlos hasta los conflictos familiares que mantiene con su hijo, Ángel Cristo Jr. y romperse cuando había escuchado a su hijo llamarla mala madre la vedette ha hablado con una sinceridad que, según ella misma ha confesado, llevaba años reprimiendo por miedo.

Una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie por lo que ha decidido emitir un comunicado donde explica cómo se siente y para dar las gracias a todas las personas que le han mandado un mensaje de apoyo en este tiempo. "Ayer fue una noche complicada, sí, lo fue. Pero más allá de eso, la parte bonita, buena, positiva y liberadora, es que por fin he podido expresar como me siento y me he sentido como mujer durante tantos años", comenta.

"Me creerán, no me creerán, ¡qué más da! Solo sé que estoy agradecida por todos los mensajes de apoyo y las personas que sé que me quieren y también me apoyan", prosigue.

"En la vida todos cometemos errores y nadie es perfecto, pero para juzgar a las personas hay que realmente saber la raíz de las razones de ciertas decisiones vitales. Vienen semanas difíciles, pero rodeada de las personas que me aman de verdad y que saben la verdad", agregaba. Por último, ha reiterado su agradecimiento a aquellos que han hecho posible que haya compartido con todos su historia. "Gracias a todos por darme la oportunidad de contar la verdad".

En la entrevista describió al rey Juan Carlos como una persona "agarrada y nada generoso". Aunque lo más llamativo fue cuando aseguró de forma tajante que no se había quedado con el dinero de los españoles. "Si a mí el Rey me ha dado dinero y ha utilizado el dinero de los españoles, yo en la demanda que tengo puesta diré que venga a explicar si ese dinero era de los contribuyentes. Él personalmente me da un dinero porque tengo una hipoteca que salvar para no quedarme en la calle, pagar el colegio de mis hijos y punto. Yo le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas [...] Él me dice que me va a dar 100 millones de pesetas, pero me da 25 millones en un banco de Suiza. Nunca me dieron el resto e intentan matarme", aclaró.

El próximo lunes está previsto que se emita la segunda parte de la entrevista.