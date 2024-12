La peor versión de Bárbara Rey, corregida y aumentada

Bárbara Rey ha hablado en De Viernes dando la peor versión de si misma corregida y muy aumentada en muchos detalles. Una entrevista donde reconoció por primera vez los presuntos chantajes al rey Juan Carlos I, dando incluso cifras al respecto, y en la que el director de Es la Mañana reconoce que Bárbara les engañó a él y a Antonio Herrero porque no se hablaba de la cuestión del dinero sino de una realidad emocional. Pero claro, si ahora resulta que en la mesilla de noche te ponen 500.000 pesetas y vas y las coges, cambia por completo el relato...

Se trata de una entrevista larga, de hora y media de conversación, con más de doscientas preguntas de las cuales al parecer no se han emitido gran parte de ellas porque podrían comprometer a otras personas. Aunque el foco se ha puesto en Bárbara Rey, desde la Crónica Rosa siempre se ha puesto el foco en quien fuera el jefe del Estado, en una etapa de nuestro país donde no se sabía a donde iban los fondos reservados, que lo mismo servían para el GAL que para otras cuestiones. Pues resulta que ahora ha cambiado de opinión, cuando toda su vida ha dicho que nunca había recibido dinero.

Para Federico Jiménez Losantos lo que tiene de mísero toda esta historia es que el culpable es Juan Carlos I por ser una persona sin responsabilidad, mientras que ella ha tenido un ánimo de lucro desmedido. Todo lo que cuenta Bárbara es sórdido, sobre todo la manera de contarlo y de sacar rédito. Además, con todo lo que ha ganado, dan ganas de preguntarle qué hiciste para perder tanto dinero. Como ha recordado Paloma Barrientos, Bárbara ha confesado que era ludopata.

Un relato en el que cuenta cómo se conocen, que el insiste en que la quiere conocer. Ahora reconoce que ha sido el mayor error de su vida, que se ha visto sometida y obligada, por miedo, por terror, por todo. "Hasta que un día despierto y digo que no se merece ni mi honestidad ni mi lealtad, ni se merece mi cariño, ni mi afecto ni nada. Es la mayor desgracia de mi vida, no el mayor error. Lo que viví con él se llamaría hoy en día acoso, pero en su momento era amor".

De lo más interesante que contó fue que el rey en una ocasión le dejó 500.000 pesetas en el mesilla de noche, porque ella le había contado que su familia lo estaba pasando mal, alguien querido tenía cáncer y a ella no le daban trabajo.

Bárbara está cansada de que la llamen chantajista y entiende que se trata de un préstamo y que lo volvería a hacer: "Me he cansado de que me llamen chantajista. Evidentemente el haberle dicho si no me das dinero saco algo tuyo se puede interpretar como chantaje… pero volvería a hacerlo si se hubiera comportado otra vez conmigo como lo hizo. Lo siento. Yo no le llamo chantaje, yo le llamo un préstamo... por los servicios prestados. Ya que me llaman prostituta a lo mejor era parte de la que me debía".

Todo está contextualizado, pero no sabemos hasta qué punto es consciente de todo lo que ha dicho y que se le puede volver en su contra.

Asimismo, afirma que "Jamás en mi vida me he quedado el dinero de los españoles. ¡Jamás en mi vida!. Yo he trabajado y me he ganado el dinero. y si el rey verdaderamente ha utilizado el dinero de los españoles para yo poder sacar a mis hijos adelante y pagar las deudas mientras me estaba acostando con él yo pediré en la demanda que venga a explicar si ese dinero era de los presupuestos del estado y los contribuyentes".