Terelu Campos matiza sus palabras tras pedir respeto para Alejandra y el bebé

Terelu Campos está viviendo con intensidad su reciente faceta como abuela pero la emoción por la llegada del pequeño Carlo también ha traído momentos de tensión. Este fin de semana, la colaboradora protagonizó un incómodo cruce con la prensa, a la que pidió públicamente más consideración hacia su hija, Alejandra Rubio, y el recién nacido.

La tensión surgió cuando Terelu, al visitar a Alejandra tras recibir el alta hospitalaria, expresó su malestar por la presencia de periodistas en el domicilio familiar. Visiblemente afectada, se dirigió a las cámaras para lanzar un mensaje claro: "A mí, de verdad, me da igual que me grabéis con la cara; no me he preocupado en maquillarme, me da lo mismo. Pero si esto le hacéis a Alejandra todos los días, y más con el bebé, luego diréis que si las relaciones son buenas, regular...".

Con tono contundente, Terelu dejó claro que no buscaba enfrentarse con los medios, sino que pedía un margen para que su hija pueda disfrutar de esta etapa sin agobios: "Queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos. Que ella vaya a salir de aquí y que haya... Todo el mundo corriendo, por favor".

Aunque sus palabras iniciales despertaron algunas críticas, al día siguiente Terelu adoptó un tono más conciliador. A la salida de otra visita al hogar de Alejandra, agradeció a los periodistas la comprensión mostrada: "Todo bien, de verdad, muchísimas gracias. Sobre todo, muchas gracias porque yo creo que ayer comprendisteis que se puede estar, pero que tampoco hay que estar corriendo y asustándonos todos. Os lo agradezco muchísimo", expresó con una sonrisa.

La llegada de Carlo, un motivo de alegría

El nacimiento del pequeño Carlo, fruto de la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, ha sido motivo de alegría para la familia, aunque no ha estado exento de desafíos. El parto, que culminó en cesárea, fue más largo de lo esperado, pero tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han optado por llevar esta nueva etapa con discreción. A la salida del hospital, un día después del nacimiento, sorprendieron a los medios al no aparecer con el bebé, explicando que su prioridad es proteger su tranquilidad. "Ha sido un parto largo, pero todo ha salido bien. Estamos muy felices y agradecidos", declaró Alejandra.

Por su parte, Carlo expresó su orgullo por Alejandra y confirmó la tradición familiar en el nombre de su hijo: "Ella ha sido una campeona y lo importante es que los dos están bien" concluyó.