El bebé a la fuga de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia

Federico Jiménez Losantos estuvo en los premios de El Mundo, donde estuvo la reina Letizia, que se la vio nostálgica con su profesión, Raphael y Natalia Figueroa, José María Manzanares, Nieves Álvarez, Albert Rivera el torero Pablo Aguado, y Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan.

El viernes sabíamos que Alejandra Rubio estaba ingresada pero no si el bebe había nacido o se había programado el parto para que pudiera salir en un documental. El sábado sí supimos que había nacido porque los padres aparecieron en la puerta de la Fundación Jiménez Díaz sin el bebé, ni tan siquiera envuelto en un arrullo o mostrando su rostro. Una salida sin bebé, con escasez de información, con todo muy medido, como con miedo a ver qué vamos a decir por si hay que salvaguardar todo para el guion del documental o para la posible exclusiva, a pesar de que la pareja ha manifestado varias veces su deseo de preservar la privacidad de la criatura.

Finalmente debieron abandonar el hospital por algún sitio y volver a casa con su bebé, o eso suponemos porque vimos a Terelu Campos entrando con bolsas de la compra y saliendo. Además, la propia Terelu explicó en De Viernes el régimen de visitas familiar puesto que los abuelos se han tenido que turnar para ver al bebé y así no coincidir entre ellos. Además ha comentado que su hija no podría dar un paseo tranquila por culpa de los periodistas. La conclusión de nuestros colaboradores es que a veces es mejor normalizar las cosas y no montar numeritos porque creas un interés que quizás de otra forma no tendrías.

Continua el vacío informativo sobre la boda de Alonso Aznar y Renata Collado, que se han casado este fin de semana en Yucatán, México y de la que no hay ninguna imagen, de momento. Quizá vía alguna influencer, como Tamara e Iñigo, que han publicado una imagen de ellos en Mérida, pero no de los novios.

Bárbara Rey regresa esta noche a Telecinco. ¿Qué contará Bárbara? Seguramente la veremos en estado puro, sin filtros, despotricando contra su hijo aunque le duela, pero con la firmeza de una persona que está más que acostumbrada a pisar los platós de TV. ¿Quizás se trata de un acercamiento a su hijo?. Lo último que sabemos es que Ángel Jr., dice que no tiene miedo de lo que cuente su madre, y que lo que quiere es tener un cara a cara con su madre en un plató para discutir sus vidas. Por su parte, Sofía, niega tajante que haya abandonado Espejo Público para trabajar en Telecinco