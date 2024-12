Alejandra Rubio recibe el alta tras dar a luz a su primer hijo con Carlo Costanzia

Después de permanecer en el hospital durante dos días, Alejandra Rubio ha recibido el alta después de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Carlo Costanzia y ya se encuentran en su residencia familiar. El bebé, que ha recibido el nombre de Carlo, llegó al mundo mediante un parto por cesárea tal y como señaló la propia Alejandra en su primera aparición pública a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz, donde la pareja contó algunos detalles del nacimiento de Carlo.

Como apuntaron, tanto el bebé como la madre se encontraban en perfectas condiciones aunque el parto se extendió más de la cuenta, y por eso los médicos optaron por realizar una cesárea. "Ha sido cesárea al final porque fue un parto muy largo, pero todo muy bien", desveló Alejandra a lo que Carlo remató afirmando, sin soltarla del brazo, que "Ha sido una campeona, ha sido larguito, pero ella está bien, que es lo importante y el niño también. Muy orgulloso".

En todos estos días de ingreso hospitalario, la pareja ha recibido la visita de sus respectivos padres, turnándose, y por separado.

Terelu Campos a su llegada a la casa de Alejandra Rubio

Una vez ya en su casa, Alejandra, Carlo y el bebé, han recibido la visita de Terelu Campos provista de varias bolsas repletas de provisiones de un conocido supermercado. "Están todos muy bien, Alejandra, el bebé y Carlo. Les doy su espacio, más de lo que os imagináis, pero estoy para ayudar. No estoy para ser una carga, pero quiero ayudar y liberar. He estado en el momento que tenía que estar y sigo estando. Encantada de la vida. Me siento muy orgullosa de mi hija y de Carlo, han formado un tándem de ayuda y compañerismo que ha sido fundamental", se pronunció.

La pareja y el bebé se han marchado del hospital sin mostrarlo ante las cámaras, no sabemos si para proteger una posible exclusiva en una revista o bien para proteger a intimidad del recién nacido ya que, tal y como anunció hace unos meses la propia Alejandra Rubio, aseguró que no iba a exponer a su bebé a pesar de su condición (la de ella) de ser un personaje público.