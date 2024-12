Alaska habla en esRadio de su gran semana: celebra su 25 aniversario con Mario y estrena su documental "Alaska revelada"

Hola ha cometido el error de no sacar en ventana grande a Alaska y Mario, con un reportaje de 10 páginas y unas fotos espectaculares que merecen una portada. Ambos posan en su casa chalet a las afueras de Madrid, en una sesión donde discutieron porque Mario se ponía y quitaba el collarín, algo normal en parejas que llevan mucho tiempo juntas. La casa está decorada con los colores de México. En opinión del director de Es la Mañana, ¡No más Ikea, vaya a la casa de Alaska, una casa que es pura alegría y color!.

Tal y como ha confesado Alaska en directo en Es la Mañana, se trata de un reportaje que se tuvo que suspender por el accidente de Mario y que ha salido un poco más tarde de la fecha del 25 aniversario de boda, pero que coincide con el estreno del nuevo documental que lleva por título "Alaska revelada".

Otro de los temas que lleva Hola en su interior es una entrevista con Hiba Abouk, aunque ella no habla de su vida privada... A pesar de la insistencia del entrevistador en preguntarle sobre unas imágenes que ha visto todo el mundo en las que aparece besándose con Antonio Revilla, lo único que responde es que está muy bien, pero se niega a contestar qué destacaría de él.

La revista también publica fotografías exclusivas de la boda de Alonso Aznar, o mejor dicho, de la familia de Alonso Aznar porque los novios ni están ni se le esperan, seguramente porque las veremos en la edición mexicana de Vogue, ya que la hermana de Renata Collado es la directora de esta publicación. Destaca la flamante madrina, Ana Botella, muy elegante con un vestido en color rosa empolvado con drapeados en el pecho y un conjunto de broche y pendientes espectacular.

La revista Semana aporta nuevas pruebas gráficas de María José Suárez e Iker Casillas disfrutando de la noche madrileña, eso sí, sin besos o arrumacos y sin que la revista hable de noviazgo sino de "juntos". No sabemos si se trata de la del 13 de noviembre en el restaurante Los Gallos, desvelada en exclusiva en Es La Mañana de Federico. La revista asegura que hay otras citas pero sin fotos, lo que corrobora lo que ambos contaron, que son amigos desde hace veinte años y los vamos a ver juntos.

Bárbara Rey ha publicado un texto en Instagram después de su entrevista en TV: "por fin he podido expresar como me siento y me he sentido como mujer durante tantos años. Me creerán, no me creerán, que más da! Sólo sé que estoy agradecida por todos los mensajes de apoyo y las personas que sé que me quieren y también me apoyan. En la vida todos cometemos errores y nadie es perfecto, pero para juzgar a las personas hay que realmente saber la raíz de las razones de ciertas decisiones vitales".

Ella misma ha puesto la lupa sobre su vida contando públicamente sus penurias pero sin hacer referencia a la ludopatía que ella misma confesó.