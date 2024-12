La verdad a medias de Antonio Canales y el misterioso asturiano con el que comparte su vida

Antonio Canales ha acudido al programa Y ahora Sonsoles. Después de un mes "silente" ha reaparecido después de la polémica con su inquilina que le había demandado por impago. Canales se ha defendido asegurando que ya ha pagado todo a su casera, que está al corriente de pago, que tiene los recibos de la Caixa que lo acreditan y por tanto "no debo ni un duro, la deuda es inexistente", aunque no ha enseñado los recibos. Asimismo, Antonio asegura que nunca se ha retrasado en el pago de las mensualidades durante doce años y que muchas veces le pagó en mano "porque ella no quería que se viera reflejado en el banco".

Durante la entrevista también se le pregunta por "el asturiano", un señor con el que se la visto entrando en su casa. En 2022, Daniel Carande publica e una entrevista en Diez Minutos con Antonio Canales, cuando este regresa de "Supervivientes". En esa entrevista, Canales dice que está enamorado por tercera vez, y es de "el asturiano". Se trata de una entrevista que está grabada en video, que dura más de media hora y en la que reconoce que es celoso, que no deja que le mire nadie, que le gustaba como le cocinada y que se había un tatuaje que pone "el último" y que ayer enseñó en TV, mientras levantaba la perchera.

Una entrevista en la que Canales acabó llorando cuando Sonsoles le dijo que "te creo", algo que no comparte el director de Es la Mañana, que no le cree ni la mitad de la mitad.

Los Reyes están de visita oficial en Italia, donde fueron recibidos por el presidente de la República Sergio Matarella y por Giorgia Meloni. Por la noche la Reina Letizia homenajeó al país transalpino con un elegante diseño de Max Mara durante la cena de gala que el presidente Mattarella ofrece a los Reyes en el Palacio del Quirinal. Durante el discurso que realizó en el congreso, el Rey hizo una mención a su padre, que nació en Roma.

Según la revista Semana, los abogados del rey Juan Carlos han estado visionando la entrevista con el fin de tomar medidas legales en caso de que diga algo denunciable, aunque se desconoce qué.

Ni María José Suárez ni Iker Casillas han dicho ni media palabra después de aparecer nuevamente en una revista. Quién tampoco está diciendo mucho es Alejandra Rubio, que se encuentra en pleno puerperio, y contando que está comiendo canelones de espinacas que no sabemos quién le prepara.