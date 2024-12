'Semana' aporta nuevas pruebas gráficas de que María José Suárez e Iker Casillas quedan

Aunque los dos han sido meridianamente claros y aseguran que no tienen ningún tipo de relación, Semana vuelve a la carga con nuevas imágenes exclusivas en las que vemos a María José Suárez con Iker Casillas disfrutando de la noche madrileña. De nuevo no encontramos besos o arrumacos pero la revista tampoco habla de noviazgo. "Juntos", es la palabra utilizada por Semana. El exfutbolista y la modelo vuelven a ser retratados en una nueva cita que tuvo lugar unos días antes de las que vimos la semana pasada. No sabemos si se trata de la del 13 de noviembre en el restaurante Los Gallos, desvelada en exclusiva en Es La Mañana de Federico.

Iker y María José quedaron a cenar con otros amigos en un restaurante de la capital. Y no ha sido la única vez. Semana asegura que hay otras citas pero sin fotos. De ahí que los dos corrieran a contar la misma versión: que los íbamos a ver juntos porque son amigos desde hace veinte años.

Hiba Abouk posa en Hola pero ella no habla de su vida privada

Hola entrevista a Hiba Abouk (antes novia de Escassi, antes novio de María José Suárez) vestida de Navidad en calidad de "madrina de excepción" de Solidarity Xmas Tree, una campaña que pretende recaudar fondos para Mamás en Acción y la Fundación Grandes Amigos. Es decir, que Hiba posa porque no se trata de una entrevista personal. Esa excusa peregrina que utilizan las famosas para decir que ellas no participan de este tipo de prensa del corazón. Aunque lo hagan.

Hiba, que como recuerda la revista, es de origen tunecino (eufemismo para no decir la palabra "musulmán"), dice que celebra estas fiestas desde siempre, y ahora que es madre, más. Habla de su año de "comeback" y define este momento de su vida como "de los más dulce". Respecto a la pregunta de si está enamorada, responde yéndose por las ramas: "¡Qué voy a decir! Es muy difícil no vivir enamorada, porque si no la vida sería un aburrimiento. Me refiero a estar enamorada de la vida, de mis hijos y mis amigos, del trabajo…

Insiste el entrevistador, que ha visto, como todo el planeta, sus publicaciones en Instagram besándose con Antonio Revilla, el heredero de la famosa firma charcutera. "No tengo nada que oficializar. Pero puedo decir que estoy muy bien". Y luego se niega a contestar qué destacaría de él. "No puedo hablar de otra persona y menos de Antonio. No es el momento". Pues nada, que hable de James Joyce.

Alaska y Mario celebran en Hola su 25 aniversario de boda

Hola dedica un reportaje de diez páginas a la pareja más envidiada del panorama rosa español. Alaska y Mario llevan un cuarto de siglos casados y se merecen todos los homenajes. Además, la cantante estrena en unas horas su documental, Alaska revelada.

Alaska y Mario posan en su casa chalet a las afueras de Madrid, decorada con los colores de México, y hablan del milagro navideño que ha supuesto que Mario esté mejor de las consecuencias de su caída del escenario. Posa sin collarín, ante la mirada preocupada de la artista. "Estas fotos son para la posteridad. Antes totally dead que posar así en Hola".

Los Aznar, de boda en el Yucatán

Finalmente Hola sí ha publicado fotografías exclusivas de la boda de Alonso Aznar, el hijo pequeño del presidente del Gobierno español y la que fuera alcaldesa de Madrid. Pero con una peculiaridad: no hay fotos de los novios. La contrayente, Renata Collado, no aparece en ningún momento. No hay las típicas imágenes cedidas por cortesía, seguramente porque las veremos en la edición mexicana de Vogue, ya que la hermana de la novia es la directora de esta publicación.

Las fotos han sido tomadas en el momento en el que la familia salía del hotel rumbo al enlace y en ellas vemos a la flamante madrina, Ana Botella, luciendo un diseño en color rosa empolvado con drapeados en el pecho y un conjunto de broche y pendientes espectacular. Según el joyero Ignacio Torres, son diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas. Su hija Ana eligió el mismo color y su nuera, Mónica Abascal, un vestido vaporoso en tonos verdes.

Tamara Falcó le reclama tiempo a Íñigo

Según la portada de Diez Minutos, Tamara e Íñigo pasan demasiado tiempo separados. "Sus respectivos trabajos, viajes y demás compromisos profesionales les obligan a pasar mucho tiempo separados y, al parecer, ella quiere compartir más". No sabemos qué hace que estén tan liados, porque no tienen una ocupación de 40 horas semanales, pero a cada uno lo suyo.

Por eso, según la revista, Tamara le ha pedido a su marido que saque más tiempo de donde sea. Lo más curioso es que también es portada de Hola, aunque en este caso porque ha viajado para promocionar una firma de champán.

Cóctel de noticias

Elisabeth Reyes se separa del futbolista Sergio Sánchez. Lo cuenta Diez Minutos en exclusiva en portada. Miss España 2006 y el jugador se casaron en 2014 y son padres de una niña de siete años. Elisabeth no ha dudado en seguir a su marido allá donde su carrera le ha llevado, dejando de lado la suya. La separación es definitiva.

Los reyes, con las víctimas de la Dana. Todas las revistas recogen la asistencia el pasado lunes de los reyes Felipe y Letizia al funeral en memoria de los fallecidos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, padres de su primer hijo. No hay imágenes del bebé, ni siquiera en Instagram. No se sabe si para preservar la exclusiva de su nacimiento. Las revistas se limitan a publicar las fotos de su posado hospitalario y de la llegada al centro de las respectivas abuelas, que acudieron en momentos y espacios diferentes por aquello del mal rollo que hay entre ambas.

Miguel Urdangarín y su novia, Olympia Beracasa, consolidan su relación. Semana publica varias fotos de la pareja, que se conoció en el colegio al que iban los dos en Suiza. Ella es una venezolana adinerada, hija del banquero Alfredo Beracasa y la modelo Elizabeth Kane.

Vicky Martín Berrocal estrena casa. La diseñadora termina un año profesional estupendo, dice Semana, que culmina con la mudanza a su nuevo domicilio. Se trata de una residencia en la zona norte de Madrid que se construyó en 1969 y que está ubicada en un edificio de cinco alturas. Según la revista, su precio podría alcanzar el millón y medio de euros en el mercado. Cuanta con 200 metros cuadrados, cuatro habitaciones, cuatro baños y un amplio salón. Y la está reformando.

Sara Verdasco, embarazada de su tercer hijo. Según ha sabido Diez Minutos en exclusiva, la hermana de Fernando Verdasco y cuñada de Ana Boyer va a ser madre de nuevo. Sara forma una de las parejas más sólidas del panorama rosa con Juan Carmona, descendiente de la familia de músicos.

Gisele Bündchen, dulce espera en la playa. La modelo brasileña aparece en Hola junto a su nuevo novio y padre del hijo que está esperando. Se trata de Joaquim Valente, su profesor de jiu-jitsu.

Ana de Armas sigue luciendo sus bolsos de Louis Vuitton y a su novio por Madrid. Nueva entrega en Hola de las andanzas de la pareja, que sigue residiendo en España a pesar de ser grandes defensores del régimen cubano. A no ser que Manuel Anido haya desertado del régimen dictatorial de su padrastro, Miguel Díaz Canel.