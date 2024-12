Nuevos audios de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I: "¡No le tengo miedo, lo he tenido en mi cama muchos años!"

A pocas horas de protagonizar una nueva entrega del especial de '¡De Viernes!', se han publicado en OKdiario nuevos audios de la Bárbara Rey hablando de sus chantajes a Juan Carlos I con Santiago Arriazu, la persona que actuaba como mediador entre ella y el CNI, y que tuvo lugar en los años 90 durante una negociación de un segundo chantaje en la que pedía 600 millones de pesetas al Rey Juan Carlos.

En esta nueva filtración se escucha a Bárbara dejar claro que no le tiene miedo al rey de España: "Le tendrán miedo en la calle, los de a pie. Yo lo he tenido en mi cama muchos años. Y en mi mesa. Y en mi sofá. Y en mi vida. ¡Como para tener respeto y, mucho menos, miedo! No se lo tengo".

Según revela OKdiario, la conversación entre la exvedette y Santiago Arriazu llega cuando la primera "se ha gastado todo el dinero del primer chantaje y amenaza con sacar a la luz fotos, audios y vídeos de su relación sentimental".

Arriazu –que a día de hoy se mantiene en silencio– tuvo un papel fundamental según el relato de Bárbara Rey ya que se prestó a ayudarla: "Se pone en contacto conmigo Santi Arriazu. Se presta a ayudarme y dice que me va a conseguir trabajo". También le comunica que "había llegado a un acuerdo y le van a dar lo que resta de los 100 millones que había prometido su majestad y que me van a hacer un contrato de trabajo".

Asimismo, ha publicado otro audio en el que se escucha a Bárbara Rey presumiendo de poder desenmascarar a Juan Carlos I siendo consciente de que el CNI la estaba grabando, y de poner en duda la continuidad de la institución: "Los españoles sabrán en manos de quién están". "Esa gente que se den cuenta y que comparen y que vean en manos de quién han estado. En aquel momento, que yo no estaré en este mundo para verlo, tendré una satisfacción, y si no, mis nietos, o mis bisnietos o quienes sean, verán quién era su abuela y verán quién era este señor. Verán quién era el Rey de España y cómo se ha comportado con los españoles".

En la misma grabación, Bárbara Rey deja claro que creía que había hecho un gran bien a todos los ciudadanos de España. "Cuando llegue el momento se darán cuenta del bien que yo he hecho por ese pueblo de quitar de en medio a un tío que les ha estado engañando toda la vida, a un pueblo que le mantiene y le venera", afirma tajante.