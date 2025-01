Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano firman la paz: la fotografía que confirma la reconciliación

Los últimos años no han sido fáciles para los hijos de la duquesa de Alba. Especialmente para Cayetano Martínez de Irujo y su hermana Eugenia, cuya relación parecía no tener vuelta atrás. Sin embargo parece que va a ser cierto eso de que en Navidad todo es posible a tenor de la sorprendente imagen que hemos podido ver gracias a las redes sociales de Cayetano: un aimagen en la que podemos ver a los dos hermanos pasando la Nochevieja juntos, y que confirma que ha habido una reconciliación.

En la imagen publicada este 1 de enero se puede ver a Cayetano y Eugenia en un grupo de más de veinte personas, entre ellos amigos y familiares como Tana Rivera, junto a su novio Manuel Vega, así como la pareja de su madre, Narcís Rebollo, o su tía política Bárbara Mirjan, quiénes por sus caras parecen haber disfrutado de una noche inolvidable.

Se trata sin duda de una fotografía cuanto menos sorprendente, pues hace menos de tres meses Cayetano volvía a criticar a su hermana, a la que acusó de "prescindir" de él: "Desde que murió mi madre, se ha unido a otros hermanos y ella ha prescindido de mí", dijo el duque de Arjona, asegurando que Eugenia "no lo necesitaba". Tal fue el alcance de sus palabras que incluso Narcís Rebollo, siempre discreto, habló sobre este tema y confió en que pronto ocurriría un encuentro entre los hermanos: "No hay un cisma. Tienen que hacer unos ajustes en relación a algunos negocios que tienen. No es nada grave ni nada que se vaya a solucionar".

Como ya se habló en la Crónica Rosa de Es la Mañana, estos problemas se debían a la solicitud de un préstamo de tres millones de euros por parte de Cayetano a una sociedad compartida con sus hermanos. Estos al enterarse, cargaron contra él y pidieron un aval por el mismo importe para la sociedad: "No sé por qué lo paralizan. No sé por qué me piden un aval por el mismo importe para la sociedad. No son mi familia. Lo que quiero es olvidarles ya".

Una vez más, Cayetano aprovechó para cargar públicamente contra sus hermanos, sin embargo esta vez tuvo respuesta por parte de Eugenia: "Tiene tanto que callar. Todo lo que ha dicho es mentira. Nosotros no paralizamos nada. Le hemos facilitado el tema de la balsa y cuando nos dijo que estaba todo en orden y firmamos es cuando comenzaron los problemas. Estamos muy hartos, nos la ha jugado", dijo la hija de la duquesa de Alba en El Confidencial, evidenciando una vez que la relación con su hermano estaba rota.

Sin embargo parece que este nuevo año 2025 pretende ser un punto de inflexión en la relación de los hijos de la duquesa y han decidido darse una nueva oportunidad.