Última hora sobre Curro, marido de María Jesús Ruiz: hospitalizado tras sufrir un ictus

El 2025 no ha comenzado con buen pie para María Jesús Suárez y su marido Curro Rodríguez. Así lo ha contado la propia Miss España en sus redes sociales, donde ha narrado los complicados momentos que está viviendo después de que Curro sufriese un ictus por el que aún sigue hospitalizado. "Estamos en la Unidad del Ictus. Sufrió este pasado martes un episodio de parálisis facial y, desde entonces, estamos muy pendientes de su evolución. Para nuestra familia y amigos, gracias por vuestro cariño y ayuda en estos momentos tan delicados. Un beso enorme. Pronto de vuelta a la normalidad si Dios quiere", ha escrito la modelo junto a varias fotos de ambos.

En las imágenes que acompaña al texto se puede ver a la pareja en el centro hospitalario, sentados en un sofá y agarrados de la mano, dejando claro que, a pesar de los contratiempos y habladurías que hubo al comienzo de su relación, siguen juntos y más enamorados que nunca. Otra de las fotografías, también muy significativa, es la de sus manos entrelazadas mientras esperan que la evolución del empresario sea favorable.

Una vez más la pareja demuestra que está para lo bueno y lo malo, a pesar lo complicada que fue su historia de amor. De hecho, a día de hoy la madre de María José y su familia siguen sin aceptar su relación, de hecho, ninguno de ellos acudió a su boda: "Este es un tema que me duele mucho, mi madre y mis hermanos no vinieron a mi boda, no aceptan a Curro por cómo empezó nuestra historia, todo eso de que él estaba casado cuando empezamos y me lo ocultó (...) Nosotras siempre hemos estado muy unidas, pero ahora la situación es muy complicada, ella no olvida todo lo que ha salido de él y mis hermanos se ponen de su lado, yo desde aquí le pido que me deje ser feliz, que confíe en mí, que si me equivoco yo seré la que lo reconozca, pero que ahora estoy enamorada y soy feliz y quiero vivirlo con ella", contó ella misma tras la ceremonia, visiblemente emocionada.

El paso del tiempo ha demostrado que ambos han apostado por su relación, que comenzó hace ya seis años, y que disfrutan alejados de los medios de comunicación y evitando los escándalos que tantos dolores de cabeza dieron a la modelo en el pasado con otras relaciones como la de Dani dj o José María Gil Silgado.