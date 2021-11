Tensión en el plató de Secret Story con Isabel Rábago y María Jesús Ruiz. La recién expulsada del show de Telecinco consideró que el susto que le dieron Adara y Miguel Frigenti de madrugada "no fue una broma sino una provocación" y la segunda no se creyó en absoluto su reacción posterior, que provocó el tener que cortar la conexión con el plató.

María Jesús Ruiz, defensora de Adara en el plató, negó que ésta fuera una "teatrera" y consideró que este adjetivo se ajusta mejor a Isabel Rábago. "Lo que vimos de esa señora es de teatro máximo, con ese ataque de ansiedad". Rábago estaba en plató y, evidentemente, la discusión estaba servida.

Rábago ya trataba de cortar a la invitada gritando "cuidado", lo que no sirvió en absoluto para frenar a María Jesús Ruiz. "Cuidadito ninguno, el teatro te lo marcaste tú. Hiciste de un ataque de ansiedad un show, y eso no se hace, porque hay muchas personas que sufren ataques de ansiedad y tú te reíste de todas esas personas".

"No voy a entrar en este debate ni tampoco a permitir que se diga semejante afirmación en un plató de televisión. Hay un equipo médico y a mí me atiende un equipo médico, y cállate la boca, porque no te lo voy a permitir. No te voy a permitir que juegues con esas cosas ni a ti ni a nadie", contestó Rábago ante la impotencia de Jordi González, sentenciando que se callaría la boca "cuando considerase".

María Jesús Ruiz y Curro, felices

María Jesús, rebosante de felicidad, habló también estos días de su futuro enlace con su pareja, Curro: "Nunca se sabe, pero yo creo que para 2022 algo íntimo haremos", dijo en declaraciones a Europa Press.

Y es que de no querer casarse con él ha pasado a tener ya fecha para este enlace que, aunque nos ha confirmado que se llevará a cabo en 2022, todavía tiene que dejar todo preparado y conociéndola, seguro que de algo íntimo se transforma a la boda del año.

La modelo y actriz no puede estar más feliz con su vida profesional en el teatro, televisión y lanzando una tienda online. Aunque lo más importante para ella son sus hijas: "Sé que mi mundo son mis hijas, mi pareja, mi familia y mi trabajo y con lo que venga se lidiará, siempre con la mejor de las intenciones por supuesto".