El primogénito de Luis Miguel, Miki Gallego, se prepara para debutar como cantante

Luis Miguel es padre de tres hijos, con dos mujeres distintas, una chica y dos varones. No habiéndose preocupado apenas de ellos, es con Michelle, con la que ha tenido mayor acercamiento, en cambio con Miki y Daniel su trato ha sido en general distante. Ahora, el primero de éstos quiere seguir las huellas artísticas de su progenitor: primero, aprovechando su atractivo, se dará a conocer como modelo y una vez conseguido esa aparición debutará como cantante, dispuesto algún día a competir con su padre en los escenarios. Lo que está en el aire es si éste va a acceder a ayudarlo, habida cuenta de que se han visto poquísimas veces. Quienes lleven la carrera de Miki Gallego (apellido real del veterano conocido como "El Sol de México") tienen ya asegurada una publicidad gratuita de su poderdante. La madre del joven es la conocida en México estrella de las telenovelas Aracely Arámbula, que lleva largo tiempo poniendo verde a Luis Miguel, con quien estuvo conviviendo sin estar casados durante cuatro años, acusándolo de que no sólo no quería saber nada de sus dos hijos, sino que no les pagaba los gastos de manutención y educación escolar.

Que Luis Miguel Gallego Basteri es un consumado "donjuán" es harto sabido. Fue un hermano de su padre, Mario, con los que el futuro astro de la canción rompió sus relaciones, quien lo empujó un día en la habitación de un hotel a cohabitar con una furcia. Tenía entonces Luis Miguel tan sólo doce años y se estrenó carnalmente con una mujer. Desde entonces, cuando descubrió la sexualidad, fue un espabilado en las artes amatorias hasta convertirse en su juventud y madurez en un avezado seductor.

Pongamos un ejemplo, de los muchos que adornan su biografía sentimental. A la edad de diecisiete años se prendó de una modelo de veinticuatro, Mariane Yazbek, que contrató para un video musical. Estuvieron unidos medio año y a poco de despedirla le dedicó una canción, "Culpable o no", donde daba a entender que no le había sido infiel. Un tanto cínico si era.

Centenares de mujeres, jóvenes y entradas también en años, han sido las que se ha llevado al catre. Pero tan sólo tres puede decirse que fueron las que más amó, por este orden: Stephanie Salas, nieta de la recientemente fallecida, veterana actriz, Silvia Pinal, cuya convivencia duró entre 1988 y 1992, fruto de la cual fueron padres de una niña, Michelle Salas. Lo de ocuparse de su prole ya quedó dicho que no va con el modo de ser y pensar de Luis Miguel, pero al menos con Michelle ha mantenido más frecuentes contactos, hasta acceder, que uno recuerde, a estar presente en la boda de su hija.

El segundo gran amor del divo de la canción romántica fue Mariah Carey, entre los años 1998 y 2001, que a él le proporcionó amén de satisfacciones sexuales una publicidad añadida en los Estados Unidos, dada la popularidad de ella como intérprete pop. Encandilada por Luis Miguel se llevó un chasco cuando éste la dejó por otra de la noche a la mañana. Y eso que la pasión que ambos sostenían daba a entender que podrían casarse en cualquier momento. Algo a lo que el chamaco siempre se ha resistido. ¿Por qué? Puede que recordando que el matrimonio de sus padres fue un desastre.

Y llegamos a la tercera fémina que llegó al corazón de Luis Miguel, la antes mentada actriz de culebrones televisivos Aracely Arámbula, espectacular mujer tanto por su belleza como por su fuerte carácter, madre de los también ya citados Miki y Daniel. Fue en 2005 cuando comenzó su romance, que airaron las revistas rosas cuando posaron en Acapulco, derretidas sus miradas, prolongando su idilio en aguas de los canales de Venecia. El 1 de enero de 2007 tuvieron al primogénito varón y en diciembre de 2008 el segundo. Parecía estar escrito por sus anteriores rupturas que más de cuatro años juntos era demasiado para él, el caso es que "le dio puerta" a Aracely, quien desde entonces no ha parado en dedicarle gruesos epítetos a su ex.

Ese varón primogénito. Miguel (Miki) Gallego ha sido testigo de las desdichas de su madre, de su infelicidad cuando Luis Miguel la abandonó. Y parece haber jurado un enfrentamiento con su padre, pero sólo en el plano musical. Ha esperado a cumplir su mayoría de edad al comienzo de este 2025 y ya se está preparando para su asalto a la fama como cantante. Su madre es quien más lo apoya.

Y llegamos a la actualidad, cuando ya cincuentón se ha emparejado con Paloma Cuevas, de la que según se ha dicho siempre estuvo "colado" desde que estaba casada con Enrique Ponce. Tras la separación del matrimonio a Luis Miguel se le abrieron las puertas para acceder a su relación amorosa con la ex del torero valenciano. Ya va para dos años que ambos disfrutan de una gran complicidad, aunque no hayan decidido, no sabemos por qué, vivir juntos sin las separaciones de mutuo acuerdo que vienen sucediéndose por los compromisos profesionales de ambos. Que se quieren, no hay duda. Pero como repasando su historial amoroso él no ha dado nunca el paso para casarse, y tarde o temprano se ha ido cansando, sucesivamente, de sus amantes… No seamos pájaros de mal agüero y pensemos, como se rumorea, que esta pareja se dará el sí en el transcurso de 2025. ¿Se apuestan algo? Puede, pero albergo alguna razonable duda.