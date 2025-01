Ágatha Ruiz de la Prada emite comunicado y su novio lo estropea

Fantasía absoluta en la ceremonia de toma de posesión y el baile posterior de Donald Trump. Una jornada donde brilló el vestuario de Melania Trump, muy elegante donde ña única pega fue el sombrero estilo "Tío Pepe" que imposibilitó que Trump pudiera besarla. Ya por la noche, en el baile presidencial, destacó por un diseño en zig-zag blanco y negro de Hervé Pierre. También destacó Ivanka Trump, que por la noche rindió homenaje a Givenchy con el vestido que llevó Audrey Hepburn en Sabrina, o la mujer del vicepresidente Usha Vance, también muy elegante tanto en la ceremonia, donde destacó con un look rosa, como en el baile. Todo lo contrario que Lauren Sánchez, novia de Jeff Bezos, que se llevó buena parte de las miradas, entre ellas las de Mark Zuckerberg que no le podía quitar los ojos de encima, gracias a su escote o Giorgia Meloni, que volvió a vestirse de agente del FBI.

Anabel Pantoja emite el primer comunicado en 11 días sobre el estado de salud de su hija Alma que "está bien, gracias a Dios y al maravilloso equipo del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, especialmente en la UMI, que no nos soltó la mano desde que llegamos". Ha querido agradecer el apoyo y las muestras de cariño recibidos y ha pedido respeto y normalidad para vivir este momento con tranquilidad y puedan salir y entrar del hospital sin ser observados o perseguidos por las cámaras.

Ágatha Ruiz de la Prada finalmente pidió perdón. Cuando se le contactó por la mañana desde Es la Mañana comentó que no tenía nada que decir aunque finalmente pidió disculpas por la tarde. Pero después su novio José Manuel Díaz-Patón, ha restado importancia al comentario de la diseñadora en televisión aunque lo que ha hecho ha sido meter la pata al afirmar que "la hija de Lola Flores, lo ha dicho para hacerse famosa, porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así". Se nota que no sabe que Lolita era ya famosa desde que estaba en la tripa de su madre…

Ana Obregón ha hablado en "Y ahora Sonsoles" explicando lo que sucedió con Nia Correia, la cual todavía no ha hablado. También aprovechó para dejarle su "recado particular" con irnonía al presentador Roberto Herrera "Mucha suerte y que te vea alguien en el programa, Roberto".