Lolita Flores contesta a Díaz-Patón: "Desde el vientre de mi madre era famosa"

Continua la polémica de Agatha Ruiz de la Prada por sus palabras en el programa Fiesta donde habló de las condiciones en las que estaba viviendo en su casa actual por la mudanza a su nueva casa, donde no disponía de la "cocina, ni luces, ni lavabo ni sofás" y según sus palabras vivía "como una gitana".

Estas declaraciones hicieron que la comunidad gitana se ofendiera, además de rostros conocidos como Lolita Flores o Noemí Salazar, provocando un gran revuelo mediático que llega hasta hoy.

Tras la polémica, se le contactó por la mañana desde Es la Mañana sin embargo comentó que no tenía nada que decir aunque finalmente pidió disculpas por la tarde tanto de forma pública, a través de sus redes sociales a "las personas que se vieron ofendidas al decir una frase hecha y absurda", como privada, contactando con Lolita y Noemí Salazar para retractarse de sus palabras.

Sin embargo, las disculpas parecieron perder trascendencia tras la defensa que hizo su novio, José Manuel Díaz-Patón, en televisión: "la hija de Lola Flores, lo ha dicho para hacerse famosa, porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así. No debería haber pedido las disculpas porque no es para tirar cohetes. En lo que sí está afectada es porque haya sido Lolita, que parece ser que era amiga suya, la que se haya aprovechado de esa circunstancia de un fallo que no lo es".

Lolita zanja la polémica

Lolita poco después contestaba de forma pública queriendo "zanjar" definitivamente la polémica: "Entiendo que haya podido ser una metedura de pata pero ya que hoy en día tenemos libertad de expresión, podemos reivindicar las cosas. Aunque se que ella no lo dijo para ofender, al pueblo gitano nos dolió, yo lo soy, porque mi madre lo era de corazón y alma y se casó con un gitano de ancestros gitanos". Continuaba dirigiéndose a la presentadora aceptando sus disculpas y enfatizando que "no tiene nada contra ella" y que, además, ya ha "pedido disculpas públicamente".

Después se dirigía a Patón con su ironía característica: "Ahora entiendo por qué estoy soltera y no tengo pareja. Primero quería decirle que de chica no tengo nada porque ya tengo 67 años, aunque no los aparente. Tengo una edad adulta, me tienen que llamar señora, soy madre de dos hijos, abuela de dos nietos. Mi fama me viene desde hace 66 años porque desde el vientre de mi madre era famosa y posteriormente por mi carrera. Seguramente en momentos de mi profesión habré tenido más o menos éxito".

Concluía dirigiéndose a él y pidiéndole que "se mire los códigos" antes de dirigirse a ella, "para mí es más importante ser González Flores, señor patán. Perdón, señor Patón".