¿Quién ha cobrado por la exclusiva del cumpleaños de Juan Carlos I en Hola?

Un año más, Hola publica las imágenes exclusivas de la celebración del 87 cumpleaños de Juan Carlos I, celebrada el pasado 4 de enero en Abu Dabi, el país en el que voluntariamente eligió vivir tras su abdicación.

Laurence Debray, la escritora que se autoproclama biógrafa de Juan Carlos, es la encargada de escribir el texto, una retahíla de golpes bajos a la monarquía de Felipe VI que hace más daño que bien. Porque la francesa, confesora de Emérito, ofrece una visión que desconocemos de lo que realmente opina Campechano sobre su condición de exiliado.

Para empezar, habla de la "expatriación" del Rey. Ni expatriación, ni Rey. Los invitados para ella son "un grupo de incondicionales que quiere romper el aislamiento de Juan Carlos, quien tuvo que rehacer su vida en una pequeña isla frente a Abu Dabi". Dice la francesa que "sus viajes a España son esporádicos y breves" y que en las regatas "es otro hombre, ágil y conquistador, que acumula victorias en campeonatos mundiales y europeos".

Y añade: "Le encantaría poder ir más a menudo a Madrid para ver a su familia, especialmente a su hermana Margot, pero tener que dormir en un hotel, como un turista de paso, le resulta doloroso. No quiere, bajo ningún concepto, interferir en la vida de su hijo ni en el buen funcionamiento de la corona, el precio a pagar es alto. Él, que defendió los intereses de España durante toda su vida y reinó sobre un país que lleva en el corazón, no puede pasar la Navidad en la familia, en su tierra, en su hogar. Pero no se deja vencer por la amargura".

Tras este alegato republicano, Debray ya pasa a describir cómo fue la fiesta. Hotel chino, mago (Drummond), tarta gigante, Emérito soplando las velas y todos cantando el "Cumpleaños feliz". Entre los asistentes (fotografiados), sus hijas, sus nietos y los novios de éstos. Pero también los embajadores de Estados Unidos y Portugal en los Emiratos Árabes, que contemplan arrebatados el espectáculo flamenco y el posterior despliegue de drones. "Dado que no puede estar en España, España viene a él", filosofa la autora del reportaje. Y un gran ausente, el Rey Felipe, "cuya falta su padre lamenta en silencio".

La pregunta de quién paga todo esto la responde la propia Debray: el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, amigo de Juan Carlos. Y la pregunta de quién ha cobrado por este reportaje exclusivo queda en el aire, como los drones.

La infanta Cristina reforma su piso de Barcelona

Semana cuenta este miércoles que la infanta Cristina está reformando el piso que compró en Barcelona en la primavera de 2024. Para ello ha contratado a la empresa del marido de una de las hijas de la familia Tous, no a la cuadrilla que se encargó de la remodelación del polémico palacete de Pedralbes. Según la revista, las obras comenzaron a principios de mes, y dos días después ella visitó la vivienda. Llevaba un brazo en cabestrillo, se desconoce el motivo.

Dice Semana que la infanta ha derribado todos los tabiques del inmueble, de algo más de 300 metros cuadrados más trastero y dos plazas de garaje. No se sabe si la intención de la infanta es mudarse a España desde Ginebra. Pero lo cierto es que sus visitas al país en el que nació son cada vez más frecuentes.

María José Suárez ya no guarda rencor a Escassi

María José Suárez concede una entrevista a Daniel Carande en Diez Minutos en la que habla de su pasado y de su futuro. La sevillana "se sincera como nunca" y cuenta toda la verdad sobre los amores de su vida con motivo de su inminente 50 cumpleaños. Esa es la percha de la revista para entrevistarla. Tras pasar un 2024 bastante convulso, asegura que no tiene prisa por volver a enamorarse. Ya lo está, de su hijo Elías. "Me pasan cosas porque yo también las provoco, me gusta mucho vivir", rompe el fuego.

No habla de su matrimonio como un fracaso y no cierra la puerta al amor. "He solapado una relación con otra, ahora no me apetece tener una". "He tenido suerte, me he enamorado muchas veces y he pensado que quería estar toda mi vida con esa persona". Y deja muy claro que Álvaro Muñoz Escassi no ha sido el amor de su hija. "Feliciano fue una ruptura muy traumática. Estábamos muy enamorados. No funcionó porque él tenía 24 años y yo 30. Duramos cinco años, sabíamos que las cosas no iban bien, pero no sabíamos poner punto y final. Fue la peor ruptura que he vivido", confiesa.

Ahora ya no guarda rencor a Álvaro: "Hace seis meses estaba enfadadísima por cómo actuó después y cómo quiso justificar lo que había hecho. No le importó decir cosas que no eran verdad como lo de la relación abierta. Me molestó el daño gratuito. No le he vuelto a ver, pero si me lo cruzo sí le saludaría". También hace alusión a Íker Casillas, con el que dice que queda, pero con la misma pandilla. "Eva González no le ha dado ninguna importancia, porque las veces que hemos quedado se lo había dicho a ella pero no pudo venir porque no estaba en Madrid".

Anabel Pantoja, esperanzada con la mejoría de su pequeña Alma

Dos revistas, Semana y Lecturas, dedican sus portadas a Anabel Pantoja, que ya ha comienza a ver la luz casi dos semanas después del ingreso de su pequeña Alma. Lecturas publica las primeras imágenes de Anabel fuera del hospital. En once días ni ella ni David Rodríguez, el padre de la bebé, se han separado de su pequeña.

Semana habla de la "luz al final del túnel", a pesar de que aún queda un largo camino por recorrer, y reproduce el comunicado que publicó la influencer en sus redes sociales tras muchos días callada.

José Luis Cabrera, el empresario con el que sale Sara Carbonero

Diez Minutos lleva a portada la foto de Sara Carbonero junto a José Luis Cabrera, el empresario canario con el que se ha dejado ver en las últimas semanas. Las fotos, tomadas cuando los dos acudieron a ver un partido de uno de los hijos de Sara, no muestran ni besos ni abrazos. Los dos comparten confidencias mientras contemplan el juego.

Según Semana, Cabrera fue gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Al parecer ya se le vinculó sentimentalmente con Sara en 2021 pero la relación no fue a más. La revista asegura que los dos pasaron juntos la Nochevieja en la isla de la Graciosa junto a un grupo de amigos del empresario, consejero de una empresa familiar dedicada a la agricultura.

Cóctel de noticias

Elsa Pataky y Chirs Hemsworth, dos cuerpos al sol del verano austral. Hola siempre que puede dedica unas páginas al matrimonio más espectacular del panorama cinematográfico. Esta vez, porque tiene unas fotos de los dos disfrutando de la playa en bañador en Australia, el país en el que están criando a sus hijos.

Imanol Arias, de paseo romántico con su pareja. Así titula Semana un reportaje en el que vemos al actor junto a Nuria Gutiérrez, la profesora de yoga con la que sale desde 2023. nuria es la instructora del intérprete. Ahora que ha resuelto sus problemas con Hacienda tras pactar su culpabilidad y pagar la multa, se le ve mucho más tranquilo.

Cayetano Rivera cumple 48 años y lo celebra con María Cerqueira. Vemos al torero paseando con su novia por Sevilla, muy acaramelados y risueños. Cayetano ya prepara su retirada de los ruedos.

Hola publica también las imágenes más espectaculares de la investidura de Donald Trump, que se ha convertido en una pasarela de moda por la que han desfilado, impecablemente vestidas, desde Meliania hasta Yvanka, pasando por Jill Biden o la mujer del vicepresidente, Usha Vance, que se ha convertido en el personaje revelación. Por cierto: para los que aseguran que Melania es sólo una mujer florero sin actividad, en la página 46 encontramos su encuentro con Rania de Jordania para hablar del bienestar de los niños.