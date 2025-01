Anabel Pantoja y David Rodríguez, pillados en el juzgado de guardia de Las Palmas

¿Qué hacían ayer a las doce de la mañana Anabel Pantoja y el padre de su hija, David Rodríguez en el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria? Estaban acompañados de otra persona y no sabemos la finalidad de la visita al juzgado de guardia, al que se acude cuando uno está en una situación de emergencia, y si fue por una denuncia relacionada con algún hecho que les haya podido molestar en relación a la salud de su hija o algún otro motivo.

Es noticia la no presencia de Bertín Osborne en el juicio por la paternidad del hijo que tiene con Gabriela Guillén. Aunque en junio del año pasado Bertín emitió un comunicado reconociendo la paternidad y negándose a hacerse la prueba biológica, queda el fallo del juez, que no incluirá regulaciones sobre la guardia y custodia del menor, el régimen de visitas o la manutención.

El abogado del presentador, Juan Moral, ha explicado a la salida de los juzgados que su cliente no se ha presentado "porque no era necesario". "No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos, y aunque el procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez, o en este caso la juez, dicte una sentencia reconociendo los hechos, en este caso no era necesario dado que, desde el principio, (Bertín Osborne) lo ha venido admitiendo", ha explicado el letrado.

Por su parte, Gabriela ha hablado con Bea Cortázar: "No me esperaba nada. Está todo solucionado". "Me gustaría no tener que llegar a poner otra demanda para el acuerdo de manutención pero eso que lo hablen los abogados y decidan. Yo siempre intento simplificar todo y que sea de mutuo acuerdo, pero si no es posible pues se hará como se tenga que hacer. Esto de tomarme el pelo es algo que no admito. Sabe que mi punto débil es mi hijo y por eso quiero hacer las cosas por las buenas, pero defenderé a mi hijo por encima de todos".