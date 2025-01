Los titulares más contundentes de la entrevista de Lolita Flores en La Sexta

Lolita Flores ha concedido muchas entrevistas en su vida y pocas veces se le ha visto tan sincera y a corazón abierto como ayer por la noche en La Sexta. Lolita, famosa desde la cuna al nacer en una de las familias más mediáticas de la época, ha hablado de su familia y sus amores, sincerándose sobre algunos aspectos desconocidos de su vida como su caída en el mundo de las drogas o incluso su vida sexual.

"Nunca quise ser artista"

"Yo artista no quería ser, pero cuando me di cuenta estaba encima de un escenario y había grabado 'Amor, amor', haciendo galas a 125.000 pesetas (...)", confesando que en sus planes iniciales no era el de seguir los pasos de sus progenitores.

"Mi hija me salvó a los 8 años"

Lolita Flores ha recordado lo que le sucedió tras la muerte de su hermano, Antonio. "Fue un año loco. Bebía, tomaba coca, escuchaba los discos de Moncho y me ponía a escribir y a llorar hasta las 8 de la mañana. Me lavaba la cara, llevaba a mis hijos al cole y me acostaba. Y así estuve un año y medio hasta que su hija Elena Furiase la salvó de esa bajada a los infiernos. "Era muy chiquitita, pero llamó a mi hermana y le dijo que me veía regular". Y mi hermana me dijo: '¡Para! Porque tu hija te necesita y tu hijo es muy chica. Y de un día para otro"

"Hay muchos camerinos en España de patadas mías, de puñetazos en la pared y de espejos rotos"

Después de la muerte de su madre y de su hermano, la vida de Lolita se derrumbó por completo. No concedió entrevistas pero siguió trabajando a pesar de que la rabia se apoderaba de su cuerpo. "Yo terminaba un concierto y tiraba sillas. Fue un año y medio de locura en mi interior"

"Mi madre era quien es gracias a mi padre"

Lolita se ha emocionado al hablar de su padre, Antonio González 'El Pescailla'. "Mi padre tiene una historia brutal y yo estoy loca por hacerle un documental". "Era el músico de mi casa por antonomasia. Yo siempre digo que Lola Flores fue muy buena artista, pero fue mejor después de casarse con Antonio González. Mucho mejor", ha señalado Lolita.

"He vivido humillación como mujer"

Lolita se ha sincerado sobre su vida sentimental. "Me he vuelto muy desconfiada por ser quien soy. Al ser Lolita Flores, muchas veces no sé si vienen por mí o vienen por Dolores González Flores o porque realmente le gusto como mujer", ha confesado.

"Enamorada de Paquirri hasta la médula"

Lolita habló de sus amores y de los hombres, como Paquirri, "al que amé con locura, lo que pasa es que cogí en una época en la que él se acababa de separar de Carmen y en el fondo yo creo que seguía todavía enamorado de ella y tenía esa esperanza de volver con Carmen". Ha contado como Paquirri la llamó por teléfono para romper con ella. "Me llamó y me dijo "quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja". Le dije "sabes que te vas a tener que casar con ella". "Bueno ya veremos", me contestó. Isabel era otra clase de persona, yo tenía más mundo, no era virgen... Entiendo que Isabel se enamorara con él".

"Me gusta hacer el sexo y soy activa"

Tampoco ha tenido ningún tabú al hablar de su vida sexual. Ha revelado que ahora mismo no tiene ningún amante ni persona especial, por lo que hace un tiempo que no mantiene relaciones sexuales. Ha confesado ser "muy activa, yo no soy pasiva para nada". También confesó que "nunca me he inhibido. He tenido muy buena cama, como se suele decir. Y la tengo".

"Mi madre sabe todo lo que me pasa"

Lolita ha recordado a su madre, Lola Flores. Asegura que nunca ha terminado de despedirse de ella, ya que siempre quedan cosas por decir, y siente que está junto a ella: "Mi madre sabe todo lo que me pasa. Yo lo sé y lo siento".

"Cuando murió mi hermano, iba prácticamente todos los días al cementerio.

El fallecimiento de Antonio Flores fue uno de los momentos más complicados en su vida: "Cuando murió mi hermano, iba prácticamente todos los días al cementerio. Hablaba con él y de las cosas que quizá se me quedaron en el tintero, que eso sí me da mucha tristeza. A lo mejor no hice lo suficiente, no hice lo que tenía que haber hecho", aseguraba.