Hablan los abogados de Anabel Pantoja y avisan de sus próximos movimientos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó este jueves de la investigación que se está llevando a cabo en torno a Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, debido a las lesiones que presentaba en su ingreso hospitalario el pasado 9 de enero. Un información muy delicada, pues hablamos de una menor de apenas 50 días de vida, y que según la sobrina de la tonadillera, corresponde a un protocolo habitual que se realiza cuando los menores presentan marcas físicas.

"Se nos está acusando de algo que no hemos hecho. Después de todo lo que he pasado estoy aquí justificándome de algo que, evidentemente, no ha sucedido", explicó la influencer en un vídeo publicado durante la tarde de este jueves, apenas unas horas después de salir a la luz la información que no tardó en generar debate tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

"Quiero empezar este vídeo diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz. Ahora, quería deciros que se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado o a través de mi representante, pero he dicho que no, que esto es un tú a tú. Que la gente que está ahí detrás y me quiere, que me ha seguido todo este tiempo, los medios que me han apoyado y han cuidado esta historia, se lo merecen", comenzó diciendo Anabel , visiblemente rota.

Sin entrar en detalles, para seguir protegiendo a su hija, Anabel explicó que "hay un protocolo porque el menor tiene mucha protección": "Todo viene porque Alma el día 9 sufre un episodio puntcual, en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y cosa que apoyamos. Y por supuesto admiramos de que exista eso", concluyó Anabel, advirtiendo de que se tomarán medidas legales.

Habla su equipo legal

Ahora han sido sus abogados los que han dado un paso al frente, explicando cuál es la situación en la que se encuentras sus clientes y negando rotundamente que hayan existido malos tratos por parte de los padres hacia la niña: "Las informaciones que se están publicando son inadmisibles. Hay que proteger, sobre todo, el interés de una menor", comienza diciendo Irene Sorribas, letrada de Anabel Pantoja, en unas declaraciones exclusivas para la revista Hola.

La abogada confirma las palabras de su clienta el día anterior, cuando anunció que, una vez consigan la ansiada tranquilidad familiar, tomará medidas legales contra aquellos medios o periodistas que no hayan respetado los derechos de la menor: "Ahora mismo, es una bebé de 40 días, pero, dentro de unos años, será una niña que tendrá acceso a todo lo que se está publicando y verá que han afirmado que sus padres la han maltratado. Eso no lo podemos consentir".

El equipo legal insiste en los terribles momentos que han tenido que vivir sus clientes en las últimas semanas: primero por la delicada situación de salud de la pequeña, hoy ya recuperada, y ahora con las insinuaciones de "maltrato": "Es una situación terrible". Tal y como explican, el protocolo que se ha abierto contra los padres es "rutinario" y que en absoluto se debe a sospechas sobre la pareja: "Se están diciendo cosas muy feas en todos los medios cuando la realidad es que no ha pasado nada. Precisamente, por ese protocolo, han tenido que declarar, pero en ningún caso hay sospecha de ningún tipo de maltrato infantil ni nada parecido", dicen al citado medio. De hecho, la pareja en ningún momento fue detenida y no han perdido la guardia y custodia de la menor, algo que habría ocurrido de existir sospechas reales de maltrato.

Estas palabras han sido refrendadas por las abogadas Mercedes Ruiz-Rico e Irene Sorribas también en el programa Es la mañana de Federico de esRadio, quiénes consideran que es imperdonable que se esté acusando a dos personas de un delito que ni ha existido ni se ha demostrado.

Este asunto se resolverá en los próximos días y se explicará con detalle todo lo ocurrido: "Eso lo tendremos que analizar. Por eso, no podemos pronunciarnos. A Anabel y a David les han llamado a declarar muy deprisa y les han dejado marchar sin ningún tipo de cargo porque no hay nada".