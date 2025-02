Más de una docena de miembros de la realeza se dieron cita el lunes en Auschwitz Birkenau para recordar a las víctimas del holocausto con motivo del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración. Entre los asistentes, muy emocionados, estuvieron los Reyes de España, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, así como Carlos III de Inglaterra al que vimos al borde de las lágrimas en más de una ocasión.

Triunfa el amor

Y mientras Dua Lipa y Callum Turner pasean su amor por París, Jude Bellingham tiene un nuevo amor, la modelo e influencer Ashlyn Castro.

Iker Casillas es pillado con Claudia Bavel en Barcelona, Alice Campello y Álvaro Morata han decidido darse una segunda oportunidad después de anunciar su separación en agosto.

Aunque no para Chiara Ferragni

Fedez y Chiara Ferragni se han convertido en los absolutos protagonistas de Italia, donde se han dado nuevos detalles acerca de la amante del artista, Angelica Montini. Ha sido la propia la que ha confirmado que Fedez no solo tuvo una amante durante su matrimonio, sino que el padre de sus hijos estuvo a punto de plantarla en altar el día de su boda por Angélica.

Nueva boda real

Y la semana que viene nos vamos de boda, además de las que me gustan, una boda real, aunque esta no exenta de polémica. Si hace apenas 9 meses el príncipe Nicolás de Grecia anunciaba la separación de su esposa Tatiana Blatnik, ha sorprendido con el anuncio de su próxima boda el viernes 7 de febrero a las 18:00 en Atenas.

Nicolás, cambia a una rica heredera por otra. En esta ocasión se trata de Chrysi Vardinogiannis, miembro de una de las grandes sagas griegas del petróleo y el transporte marítimo.

Que ella asistiera en septiembre a la boda de Teodora y Matthew Kumar y después al aniversario del fallecimiento de Constantino, no ha hecho más que levantar sospechas sobre la inmediatez de esta boda. Como para ambos es su segundo matrimonio, será una ceremonia más discreta y sencilla, con no más de 70 invitados a la que no faltará la reina Sofía, la princesa Irene de Grecia y la Infanta Cristina.