Las confesiones sexuales de Claudia Bavel: "Iker Casillas es mejor futbolista que amante"

Poco le ha durado el nuevo amor a Iker Casillas. Aunque lo suyo viene de lejos, pues se habla de que su amistad se remonta a meses atrás, esta semana veíamos las primeras fotografías del exportero junto a la que podría haber sido su nueva ilusión, Claudia Bavel. Las redes de comunicación y los medios de comunicación no tardábamos en hacernos la misma pregunta: ¿quién es esta misteriosa y exhuberante catalana que habría conquistado al deportista?

Pues se trata de una influencer, modelo y creadora de contenido para adultos en la famosa plataforma Only Fans. Aunque es desconocida para el gran público, lo cierto es que Claudia Bavel se ha hecho un hueco en la citada red de contenido erótico, donde se ha posicionado como una de la sus creadoras más importantes. Además, no tardaba en salir a la luz su extenso currículum amoroso, donde encontramos a más de un famoso como los cantantes de regaeton Bad Bunny u Ozuna.

Apenas unos días después de salir a la luz sus fotografías con Iker Casillas, Claudia ya acudido a su primera plató de televisión y esta semana se sentaba en De viernes, junto a Santi Acosta y Beatriz Archidona, para contar cómo han sido estos meses junto al futbolista. Según ella misma ha narrado, su relación con Iker Casillas comenzó como una simple amistad que fue creciendo: "Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos".

De hecho, cuenta que Casillas le propuso tener hijos juntos y no tuvo reparos en reconocer que es "mejor futbolista que amante", afirmación que imaginamos que no sentará nada bien a la otra parte. Afirma Claudia que solo ha hablado en una ocasión con Iker después de la publicación de las imágenes: "Cuando las hicieron sabíamos que había prensa, me dijo que sonriera y actuase con normalidad. Él me envió la publicación, le envié un audio y ya no respondió. Estoy dolida", reconoce, añadiendo que pese a todo, Iker le sigue dando "like" a sus publicaciones de Instagram.

"Me preguntó si quería ser madre: La dije que, por mi trabajo, quizás no quería tenerlo, entonces le dije que mi idea no era ser madre y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuviera quince o dieciséis años, volver a ser padre y que si yo estaba dispuesta a hacer eso", explicó, asegurando que ha estado "muy enamorada" y que ambos se han llegado a decir "te quiero".

Para corroborar todas estas afirmaciones, Bavel aportó al programa una serie de mensajes en los que Iker insiste en verla, comparte su atracción sexual hacía ella y evidencian que lo suyo era más que una amistad.

Para concluir, remató con un ranking de cama de sus amantes más conocidos: "Pondría a Bad Bunny, Ozuna y luego Iker".