El comunicado innecesario de Iker Casillas

Melania Trump protagoniza esta semana la portada de Hola, con una portada en blanco y negro, en reportaje excepcional digno de coleccionista. A lo largo de doce páginas nos explican como es Melania en su día a día, posando en su despacho o bajando las escaleras con su hijo Barron, en un reportaje donde han participado su estilista y autor de sus looks más espectaculares, Hervé Pierre, su fotógrafa Régine Mahaux y la diseñadora de interiores Tham Kannalikham.

Destacan que Melania ha aumentado enormemente su confianza desde la última vez que pisó la Casa Blanca hace cuatro años y que ahora "está dispuesta a sumir toda la responsabilidad que conlleva ser una de las mujeres más conocidas del planeta". Hay que recordar que Melania como primera dama tiene un estatus institucional relevante, todo lo contrario de lo que sucede en España.

Continuando con Hola, también encontramos un reportaje sobre el 60 cumpleaños de Estefanía de Mónaco donde la revista rescata algunas de las portadas que ha protagonizado a lo largo de su vida. En el interior podemos ver nuevas fotos de Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, así como nuevos detalles inéditos de la boda de Nicolás de Grecia y Chrissy Vardinoyannis a la que acudirán la reina Sofía y la infanta Cristina.

Todas las revistas de este miércoles dedican un hueco en sus portadas a la tragedia que ha vivido Anabel Pantoja y que ha llevado a su hija a estar ingresada 18 días en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Hola amplía la información contando lo que las abogadas de Anabel contaron a la Crónica Rosa de Es la Mañana, que estudian emprender acciones legales contra los medios que se han pasado de frenada y Lecturas habla de un proceso judicial penal que podría alagarse durante seis meses.

A las 12 de la noche, Íker Casillas publicó un extenso comunicado para reflotar su honor después de las declaraciones de Claudia Bavel en TV. De este comunicado destaca que siempre he querido mantener su vida fuera del foco mediático y que jamás ha negociado con su vida privada. También ha señalado que es difícil aceptar que determinadas personas acudan a programas para hablar de él o de su entorno y que no todo vale para ganar audiencia. Para él, esta situación es es insostenible y que no va a permitir más intromisiones en su vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben su honor.