Kanye West revela su último diagnóstico: "No soy bipolar, soy autista"

El polémico Kanye West, ahora conocido como Ye, vuelve a estar en el centro de la controversia. En su última aparición en el pódcast The Download, conducido por Justin LaBoy, ha sorprendido al público con una nueva revelación: el diagnóstico de trastorno bipolar que se le atribuyó en el pasado era, según él, erróneo. En su lugar, asegura que sufre una forma de autismo, lo que, a su juicio, explicaría su comportamiento a lo largo de los años.

Sus declaraciones llegan en plena resaca mediática tras su última provocación en los Premios Grammy, donde su esposa, Bianca Censori, desfiló prácticamente desnuda en la alfombra roja. Este episodio no solo generó un aluvión de críticas, sino que también ha tenido consecuencias económicas para el rapero, que habría perdido un contrato millonario con Japón a raíz del escándalo.

Un diagnóstico que lo cambia todo

West, quien en 2018 habló públicamente sobre su supuesto trastorno bipolar, ha decidido ahora matizar esa versión, asegurando que se trató de un error. Según explicó en el pódcast, su pareja jugó un papel clave en la búsqueda de una segunda opinión médica, tras notar que su comportamiento no encajaba del todo con los patrones típicos de la bipolaridad.

"Fui a ver a un médico... Mi mujer me llevó a que lo hiciera porque me dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y he llegado a la conclusión de que lo que tengo es, en realidad, un caso de autismo", afirmó el artista.

Además, justificó su decisión de abandonar la medicación, alegando que afectaría a su capacidad creativa. "Estoy buscando alternativas que no bloqueen mi creatividad", explicó.

De la polémica a la ruina

Pero la revelación sobre su salud no es lo único que le está costando caro al artista. Su última extravagancia en los Grammy ha tenido repercusiones que van más allá del ámbito mediático. Según ha informado el Daily Mail, el rapero ha perdido un contrato de más de 20 millones de dólares con el que iba a llevar su música a Japón.

"Su actuación ha causado indignación en el país, donde existe una creciente conciencia cultural sobre los derechos de las mujeres. Aquí ha sido percibida como un gesto de control inaceptable y la sociedad japonesa lo está condenando", aseguró una fuente al citado medio.

La cancelación de su contrato en Japón se suma a una larga lista de boicots que West ha sufrido en los últimos años. En 2022, gigantes de la moda como Adidas, Gap y Balenciaga rompieron relaciones con él tras sus comentarios antisemitas. Su errático comportamiento, sus aspiraciones presidenciales y sus frecuentes provocaciones han convertido su figura en un imán para la polémica, pero también en un problema para sus socios comerciales.