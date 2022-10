El rapero Kanye West desata la polémica con su camiseta de 'White Lives Matter'

Semana de la Moda de París, 3 de octubre. Kanye West presentó un desfile sorpresa de su firma de ropa Yeezy (Season 9) en medio de gran expectación. "Yo soy Ye y todos aquí saben que soy el jefe. No podéis controlarme. Esta es una situación incontrolable", avanzó con su habitual tono irreverente en un discurso de seis minutos. Su objetivo, según él, enfrentarse al conglomerado LVMH y a su propietario, Bernard Arnault, mientras su hijo Alexandre observaba atentamente en la primera fila. Una declaración de intenciones que no fue, sin embargo, lo más comentado de su presentación para la nueva temporada.

El rapero y diseñador invitó a Candace Owens, escritora, comentarista política y presentadora de 32 años que saltó a la fama en Estados Unidos por ser una de las pocas personalidades negras que apoyó públicamente a Donald Trump. También se ha mostrado muy crítica con el movimiento político Black Lives Matter y el Partido Demócrata y, además, ha generado mucho revuelo por su rechazo a la vacuna contra el coronavirus. Según el expresidente, Owens forma parte de un grupo de jóvenes que son "geniales para el país".

Un personaje ideal para generar polémica y dar que hablar, la afición favorita de West. La moda quedó eclipsada por el mensaje que portaban sus camisetas: White Lives Matter (Las vidas blancas importan) y que algunas modelos también lucieron durante el desfile. Algunos asistentes se indignaron, como Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, que se levantó y se marchó para tuitear un mensaje contra el que antes fue su ídolo. "No puedo apoyar el mensaje de Kanye. No tiene el apoyo de todos los jóvenes", publicó para borrarlo minutos después.

¿Provocación o marketing? Sea lo que sea, Kanye ha conseguido que se hable de él. Además, su mensaje no se quedó en la pasarela, sino que echó más leña al fuego a través de las redes sociales, donde dejó clara su postura: "Todo el mundo sabe que Black Lives Matter fue una estafa. Ya ha terminado, de nada". La cosa no quedó ahí. "Azotadme la mano con la regla, me iré a lo oficina del director. ¿Podemos hablar de cosas más importantes como lo tarde que fue el espectáculo o cómo Bernard Arnault mató a mi mejor amigo?", escribió, acusando al propietario de LVMH de ser el responsable de la muerte de Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton y fundador de Off-White, que falleció en noviembre de 2021 por un tipo raro de cáncer.

A pesar de sus constantes provocaciones, es innegable que cualquiera de sus colaboraciones han sido un éxito de ventas, desde las sudaderas GAP que llevan su sello [con la que rompió el contrato ocho años antes de lo previsto], hasta sus deportivas firmadas por Adidas y copiadas hasta la saciedad por las marcas low cost.