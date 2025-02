¿Quién es Ashley St. Clair, la mujer que afirma ser madre del 13º hijo de Elon Musk?

La intención de Elon Musk de aumentar la natalidad es de sobra conocida y acaba de conocerse que el empresario dio la bienvenida a su 13º hijo hace apenas cinco meses. Ashley St. Clair, madre del bebé, fue la encargada de anunciar su nacimiento a través de la red social X: "Hace cinco meses traje al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre. No lo he contado antes para proteger la seguridad y privacidad de nuestro hijo, pero los últimos días los tabloides han intentado revelarlo sin pensar en el daño que puede causar".

"Tengo la intención de permitir que nuestro hijo crezca en un ambiente normal y a salvo. Por esta razón, pido a los medios que respeten su privacidad y se abstengan de publicar nada invasivo", sentencia. Tras conocerse el nacimiento del nuevo niño, han salido a la luz varios tuits de St. Clair en los que trataba de ponerse en contacto con Musk, sin respuesta.

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

"Elon, hemos intentado comunicarnos contigo en los últimos días y nos has contestado. ¿Cuándo vas a responder en vez de contestar a calumnias de un individuo que se dedica a publicar fotos mías en ropa interior de cuando tenía 15 años?", escribió en un mensaje ya borrado. "Me gustaría dejar esto fuera de internet por el bien de nuestro hijo y he estado intentándolo durante semanas", añadió.

¿Quién es Ashley St. Clair? Se trata de una popular escritora estadounidense de 26 años "defensora de valores conservadores" y conocida por su libro infantil Elephants are not birds, publicado por BRAVE Books, editorial que la importancia del cristianismo en la sociedad. Madre de un hijo mayor, la relación entre ambos comenzó en mayo de 2023, momento en el que comenzaron a intercambiar mensajes públicos con tono de humor en X.

"Ashley mantuvo su embarazo en secreto, evitó que salieran imágenes suyas luciendo su estado de buena esperanza e incluso no apareció en actos públicos durante meses. Después del nacimiento del bebé, su popularidad creció como la espuma e incluso apareció en la fiesta de la noche electoral de Donald Trump en Mar-a-Lago", publicó Daily Mail.

En un comunicado publicado en X el pasado sábado por la noche, Brian Glicklich, representante de St. Clair, dijo que su cliente y Musk "han estado trabajando en privado para la creación de un acuerdo sobre la crianza de su hijo durante algún tiempo".