El divorcio de Sacha Baron Cohen e Isla Fisher: 75 millones en juego y acoso sexual

Sacha Baron Cohen e Isla Fisher anunciaron su divorcio en 2023 tras 13 años de matrimonio, una auténtica sorpresa ya que formaban una de las parejas más estables de Hollywood. "Después de un partido de tenis que ha durado 20 años, hemos bajado nuestras raquetas. En 2023 hemos firmado los papeles de divorcio. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad y estamos trabajando para acostumbrarnos a este cambio. Siempre compartiremos nuestra devoción y amor hacia nuestros hijos. Apreciamos con sinceridad el respeto hacia la privacidad de nuestra familia", publicaron en el anuncio de su divorcio.

Días antes del anuncio vio la luz la autobiografía de la también actriz Rebel Wilson en la que acusaba al intérprete de haberla acosado sexualmente durante el rodaje de la película Agente contrainteligente (2016). Él negó las acusaciones aunque según Wilson, Cohen intentó que el libro no se publicara.

El matrimonio ha mantenido silencio desde que confirmaron su divorcio, en el que están en juego 75 millones de dólares. Sin embargo, unas declaraciones recientes de Isla Fisher han revelado que la separación no estaría siendo tan amistosa como se pensaba. "Las mujeres de mi vida me han sostenido. Las relaciones de amistad femeninas que cultivé en esta industria han estado siempre para mí", dijo durante una entrevista con The Sunday Times para promocionar la nueva película de Bridget Jones.

"Estoy aquí sentada gracias a ellas. He aprendido mucho sobre el poder de la amistad femenina y he aprendido a tener resiliencia, a saber quién soy fuera de una relación de pareja y cuáles son mis valores. Ha sido una curva de aprendizaje constante", añadió. Sus palabras, tal y como publica Daily Mail, fueron interpretadas como un ataque hacia su exmarido y un guiño a Rebel Wilson. "Ese comentario enfadó a Sacha", reveló al citado medio un amigo cercano.

"Parecía una declaración descarada diciendo que ella está del lado de Rebel. Todo el asunto de que las mujeres se mantengan unidas era obvio y es lo que le ha molestado (...) Se sintió completamente traicionado". La misma fuente confirmaron que las acusaciones de Wilson fueron "en gran medida" lo que provocó la ruptura de su matrimonio. "Puede que haya habido algunos problemas antes, pero las acusaciones sobre cómo hizo sentir a Rebel fueron un factor importante".

De momento, tanto el representante de Fisher como el de Cohen han asegurado que la información de Daily Mail no se ajusta a la realidad, dejando en el aire cómo evoluciona su matrimonio. De hecho, Cohen movió ficha para tumbar los rumores de mala relación con su exmujer con un significativo gesto en Instagram. Fisher publicó varias imágenes en su perfil con el mensaje "feliz día de San Valentín" a las que él reaccionó con un me gusta y escribiendo "preciosa sesión".