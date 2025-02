Lucas, de Andy y Lucas, se defiende y explica la última decisión sobre su nariz

En los últimos meses se ha hablado mucho de la pareja formada por Andrés Morales Troncoso y de Lucas González (Andy y Lucas en el terreno profesional). Desde el anuncio de su despedida de los escenarios están más cerca de su público que nunca con su gira 'Nuestros últimos acordes'. La última de sus actuaciones fue en la final de la Copa del Rey de baloncesto la cual ha acaparado titulares por el estado actual de la nariz de Lucas.

Aunque durante semanas el protagonista negó tajantemente haberse sometido a una operación estética, explicando que la forma de su nariz la heredó de su padre y que había cambiado con los años, en su vista a El Hormiguero confesaba muy emocionado lo que realmente había sucedido:

"Es la primera vez que voy a hablar sobre esto. Ha sido muy difícil de gestionarlo. Cuando salió la noticia una semana antes había pasado una dana en Valencia y me sentí culpable porque habían fallecido muchas personas y se estaba hablando más de mi nariz. Me avergonzaba. Mis hijos van al colegio y les dicen cosas de mi nariz", dijo. "Me hice una cosa estética en la nariz, que ha sido totalmente culpa mía porque no hacía caso a los médicos, me quitaba la gasa del tirón y no cicatrizó como tocaba".

Tras su aparición en el programa, daba las gracias de forma pública a través de sus redes sociales por el cariño y respeto que había recibido de la gente tras sus declaraciones. Sin embargo, después de su última actuación en la final de baloncesto, el estado de su nariz volvía a ser el centro de atención en las redes sociales, ya que parecía que había empeorado considerablemente desde la última vez.

Tras el revuelo, realizaba una pequeña intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles' para explicar la decisión que había tomado: "En el mes de abril no tenemos conciertos, así que aprovecharé para operarme, nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar".

También comentaba que la operación será en Barcelona, donde se encuentra uno de los mejores especialistas, comentaba que tendrá "la nariz más bonita de España", además de bromear sobre una posible exclusiva tras su operación: "Me pondré una máscara por la calle y nadie conseguirá una foto mía".

Su actuación en Gran Canaria Arena

Durante su actuación en la final de Copa del Rey de baloncesto, las redes sociales también se llenaron de críticas por su "mala" actuación, donde según los usuarios, les faltó mucha técnica vocal y fue una puesta en escena muy básica para una final de estas características.

Y claro, no podía faltar la actuación de Andy y Lucas en el intermedio de la final de la #CopaACB.@PIRATASBASKET pic.twitter.com/Go1kVwa8zF — José María Santiago (@jmsantiago33) February 16, 2025

Lucas aprovechó su intervención en el programa para defenderse, explicando las limitadas opciones que tuvieron para su actuación, donde no se podía llevar músicos, ni pantallas ni ningún efecto más allá de las luces de la pista: "Ahí tienes que cantar tú y solo ante el peligro. No sé por qué dicen que parece una verbena de actuación, el sonido que sale en la tele no es el mismo que el que hacéis en los programas", comentaba.