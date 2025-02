Kevin Spacey tumba las acusaciones de acoso sexual de Guy Pearce: "No eres una víctima"

El 26 de julio de 2023 Kevin Spacey fue absuelto de nueve cargos que se le imputaban en el tribunal británico de Southwark, en Londres, por abusos sexuales. Los últimos seis años han sido complicados para el actor no solo porque se ha sentado varias veces ante un juez para demostrar su inocencia, tirando por tierra su carrera en Hollywood, también por la ruina económica que le supuso el cuantioso pago de sus abogados.

Ahora ha sido el actor Guy Pearce, compañero de Spacey en la película LA Confidential, el que le acusa de comportamiento indebido durante el rodaje. "Me daba un poco de miedo Kevin porque es un hombre bastante agresivo", dijo en el podcast Awards Chatter. "Es extremadamente encantador y brillante en lo que hace. Mantiene el ambiente de manera notable. Pero yo era joven y susceptible, y él me atacó, sin duda", añadió.

Sin embargo, el australiano también trató de restarle gravedad a su situación: "Aunque probablemente fui víctima hasta cierto punto, ciertamente no lo fui del todo, de ninguna manera, en la medida en que otras personas lo han sido de depredadores sexuales".

Envuelto en una nueva polémica, Spacey ha respondido con rotundidad a su compañero de reparto en la cinta de 1997. "Mientras yo he preferido no mencionar esto en la prensa, evidentemente tú tienes tus razones para hacerlo. Trabajamos juntos hace mucho tiempo. Si algo te molestó, me lo podrías haber mencionado y hubiéramos tenido una conversación", expresa el actor de House of Cards en un vídeo en directo en X, dirigiéndose directamente a Pearce.

"En vez de eso, has decidido hablar con la prensa, que ahora vienen a preguntarme a mí sobre lo que has dicho. ¿Realmente quieres saber cuál es mi respuesta? Madura. Por cierto, ¿le has mencionado a la prensa que después de rodar LA Confidential volaste a Savannah, Georgia, mientras rodaba Medianoche en el jardín del bien y del mal solo para pasar tiempo conmigo? ¿O eso no cuadra en la narrativa victimista en la que andas envuelto?", continúa.

Con un tono sarcástico, el actor se disculpa porque a Pearce no le gustara el tiempo que pasaron juntos. "Igual hay alguna otra razón, no lo sé. Aquí estás ahora, en una misión, 28 años después, mientras yo he pasado un infierno. ¿Para hacer qué? ¿Llegar a tiempo para parar al hombre malo? ¿Qué te ha llevado tanto tiempo? ¿Tu caballo se quedó sin gasolina? Si quieres tener una conversación, la tenemos, incluso aquí en directo. Pero necesitas madurar, no eres una víctima", sentencia.

Una vida arruinada por las deudas

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, Spacey se mostró muy afectado por el rumbo que ha tomado su vida y por el que ha acabado en la ruina: "El lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado".

"Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí", explicó.

Cuando el presentador le preguntó por qué su casa estaba siendo embargada, el ganador de dos Oscar confesó: "No puedo pagar las facturas que debo", antes de confesar que ha contraído una deuda de millones, especialmente en facturas legales relacionadas con sus procesos judiciales.