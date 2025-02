Tamara Falcó, sobre la maternidad: "Soy muy creyente, creo que si Dios no me manda familia por algo será"

Este jueves ha comenzado la 81ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Muchas famosas se han dejado ver en esta primera jornada, como Tamara Falcó en el desfile de Pedro del Hierro.

La marquesa de Griñón ha desmentido a los periodistas que Íñigo Onieva estuviera solo en un hotel durante San Valentín, cuando algunos paparazzis le pillaron escondido detrás de un contenedor de escombros. "Le pedí a Íñigo que no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín, porque además la celebrábamos con otros amigos", ha confesado Tamara. Sin embargo, cuando ambos salieron de la cena en el restaurante Sacha, Íñigo se escondió solo de los periodistas: "Volvimos los dos y no me vieron a mí en el coche, aunque estaba", ha asegurado la marquesa.

Por otra parte, Tamara ha hablado sobre su madre, Isabel Preysler, que cumplía años el pasado 18 de febrero. "Mi madre está en casa, fenomenal, guapísima como siempre. Acabamos de celebrar su cumpleaños, no se está escondiendo. Yo no paro de verla en actos públicos", ha confirmado la celebrity.

Íñigo Onieva también ha estado muy presente en la conversación. Tamara ha expresado que su pareja "nunca ha querido ser un personaje público", aunque es algo que tiene que afrontar por estar con ella y "lo lleva lo mejor posible", ha asegurado Tamara. Sin embargo, su ausencia en la Fashion Week Madrid ha llamado la atención de algunos: "Íñigo vino la primera vez que desfilé, y ahora ya sería un poco repetitivo. Ahora voy sola", ha respondido Tamara.

En esta línea, la marquesa ha confirmado que, a pesar de los rumores sobre que no le guste que Íñigo viaje por trabajo, ha asegurado que lo admira "muchísimo" y que ambos se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras.

Una maternidad que no llega

Con respecto a su maternidad, Tamara Falcó ha confesado que se encuentra "súper contenta". "Soy muy creyente, pienso que si Dios no me manda familia por algo será", ha expresado en el photocall. Sin embargo, también confía en la ciencia y en los métodos que esta utiliza, a pesar de su devoción: "Yo a la ciencia acudo, voy a mis médicos y mis revisiones. Yo rezo mucho, pero también visito médicos", ha asegurado la marquesa.

Debido a la reciente enfermedad del Papa, la celebrity ha recordado su visita: "Cuando fuimos a ver al Papa fue todo muy corto. Recuerdo que me arrodillé con la virgen que le llevaba y me hizo señales", ha expresado. Por ello, ha pedido "rezar por él" para que pronto se recupere.

Por último, también ha confesado que desconocía que "la princesa Leonor pudiera estar enamorada". Aunque le parece "algo normal". "¡Pobrecito él!", ha dicho entre risas Tamara.