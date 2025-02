El hijo de Camilo Sesto, Sheila Devil, detenido por tráfico de estupefacientes

Tras cerrar sus redes sociales y varios meses alejado del foco mediático, en los que se rumoreó que habría ingresado en un centro de desintoxicación para superar sus adicciones, el único hijo y heredero universal de Camilo Sesto volvía a la actualidad al asegurar en declaraciones a la revista 'Pronto' que su madre no es Lourdes Ornelas sino Rocío Dúrcal.

Cinco años después de la muerte de Camilo Sesto, la espiral de autodestrucción en la que se encuentra su único hijo (y heredero universal) Camilo Blanes -ahora Sheila Devil- parece haber llegado a un punto de no retorno que ha activado todas las alarmas sobre su salud mental. La preocupación va en aumento ya que Camilo estaría atravesando sus horas más complicadas rodeado de personas nada recomendables para su estado de salud y mucho menos para su estabilidad emocional.

Camilo ha sido detenido por tráfico de estupefacientes, motivo por el cual pasó la noche en el calabozo. La detención se produjo de cuando estaba en la calle y los policías, después de acercarse, le registraron y encontraron12 gramos de cocaína, cantidad que ya es considerada como tráfico de estupefacientes (por ley puedes llevar hasta 7 y medio, eso se considera). Después procedieron a su detención y le llevaron al calabozo de la Guardia Civil, donde pasó la noche pasando a disposición judicial.

Hace unos meses la propia Lourdes habló de las malas compañías de su hijo y de su estilo de vida. "Lo estoy pasando muy mal por los errores de mi hijo, pero soy una mujer fuerte y no voy a parar en mi lucha para que deje ese mundo tan pernicioso que le rodea. Sé que no es fácil conseguirlo si Camilo no colabora". En esta ocasión, Lourdes Ornelas ha optado por el silencio ante este nuevo revés en la vida de su hijo. Muy preocupada por su estado de salud está intentando hacer todo lo posible para que ingrese voluntariamente en un centro de desintoxicación.