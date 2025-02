Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, asegura que su madre es Rocío Dúrcal

Cinco años después de la muerte de Camilo Sesto, la espiral de autodestrucción en la que se encuentra su único hijo y heredero universal, Camilo Blanes, parece haber llegado a un punto de no retorno que ha activado todas las alarmas sobre su salud mental.

Camilo ha estado varios meses alejado del foco mediático e incluso ha cerrado las redes sociales, donde compartía imágenes de su transición a mujer y del lamentable estado en el que se encuentra la mansión que heredó de su padre. Ahora ha reaparecido y ha hecho unas sorprendentes declaraciones.

Sheila Devil, como se refiere a sí mismo ahora, reniega de su madre, Lourdes Ornelas, y aseguró al diario La Razón que su progenitora es Rocío Dúrcal y no la mexicana. "Mi madre no es Lourdes Ornelas, yo soy hija de Rocío Dúrcal. No seas pesado", afirmó con rotundidad, reafirmándose además en su cambio de sexo y dejando atrás definitivamente a Camilín: "No te enteras de lo que soy. Estás hablando con una mujer, no con un hombre".

La familia de la cantante ha reaccionado a estas declaraciones y aseguran que este chico "está mal de la cabeza" y lo que ha dicho es una auténtica "barbaridad".

Camilín ha reaparecido, precisamente, con su madre Lourdes acompañados por una amiga de la familia, sin hacer declaraciones a la prensa y dando la espalda a la cámara para no ver su aspecto actual. Mientras su acompañante pidió que les dejasen en paz y no les grabasen, se vio fugazmente al hijo de Camilo Sesto, con pantalón de chándal, plumas grandes claro y una peluca morena despeinada.