Ares Teixidó desvela su pasado con Claudia Bavel: "Durante años no dormí por ella"

Claudia Bavel se ha convertido en el personaje revelación de la temporada. La catalana lleva años intentando hacerse un hueco en el mundo de la televisión (al parecer su gran sueño siempre ha sido concursar en Supervivientes) y no ha dudado en relacionarse con multitud de famosos para intentar alcanzar su meta. Y es que no dejan de salir nombres de rostros conocidos que habrían caído rendidos a los encantos de la actriz de cine para adultos: Iker Casillas, Joaquín Sánchez, Kiko Rivera o Alejandro Albalá son algunos de ellos.

En las últimas horas un nuevo nombre se ha sumado a esta extensa lista y lo ha hecho gracias a la revelación de la que entonces era su pareja. Hablamos del humorista David Guapo, quién según su exnovia Ares Teixidó, también tuvo una breve pero intensa relación con la actriz de Only Fans. Así lo ha explicado la propia presentadora en una de sus últimas apariciones públicas: "La conozco hace muchos años, pero es un capítulo que tengo muy cerrado en mi vida. Cuando salió su nombre dije, anda. Durante muchos años no dormí por este nombre".

Según Teixidó, su entonces pareja el cómico David Guapo intercambió mensajes subidos de tono con Claudia: "Ella no tiene ninguna culpa, es como muy injusto juzgar a una mujer, me parece muy machista juzgar a una mujer cuando tú tienes pareja", ha dicho, culpando directamente a su ex y explicando que, pese al daño que le hizo, es un "capítulo cerrado": "Aquello fue una relación absolutamente horrible en todos los sentidos. Quiero que a toda la gente con la que he estado le vaya bien, sea feliz".

La relación de altibajos de Ares Teixidó y David Guapo comenzó en el año 2008. Llegaron a comprometerse en el año 2013 y no dudaban en proclamar su amor incluso públicamente. Una de las declaraciones de amor más sonadas ocurrió cuando el cómico envió un romántico mensaje a su novia cuando participó en el reality Gran Hermano Vip. La boda no llegó a celebrarse pues la relación se rompió apenas unos meses después para sorpresa de todo. Ares confesó estar destrozada y deslizó que lo suyo con David Guapo no había sido tan perfecto como nos habían hecho creer.