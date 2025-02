Susana Saborido reacciona al escándalo de Joaquín y Claudia Bavel

"Siempre juntos, mi vida". Es el simple y contundente mensaje que Susana Saborido, mujer y madre de las dos hijas de Joaquín, ha publicado en redes sociales para confirmar que los mensajes publicados por la actriz porno Claudia Bavel no van a afectar a su matrimonio. El texto, publicado este mismo lunes, va acompañado de una romántica foto del matrimonio en que Susana aparece sentada encima de su marido mientras le da un romántico beso.

La reacción llega un fin de semana después de expectación y silencio, que algunos interpretaron como una supuesta crisis en la pareja. Pero nada más lejos de la realidad, su matrimonio sigue intacto a pesar de los ataques no solo de Claudia, también de otros personajes públicos como Yola Berrocal.

Un conocido programa de televisión reveló el contenido del chat del exfutbolista sevillano y la creadora de contenido erótico. El exbético intentó quedar varias veces con ella y en una de sus visitas a Barcelona la habría invitado a tomar "una copita" en el hotel en el que se alojaba.

Los mensajes no eran claros y no demostraban ningún acercamiento entre ambos. Finalmente no llegaban a cuadrar agendas y ella se lamentaría de no haber podido conocerle, confesando que le había "dejado con todas las ganas" y que tendría que "tocarse por su culpa". Unos mensajes íntimos que Bavel niega haber filtrado, asegurando que ha sido traicionada por una amiga en la que confiaba.