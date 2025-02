Ivonne Reyes publica la sentencia de paternidad de Pepe Navarro: "Padre biológico"

Ivonne Reyes ha sorprendido publicando la sentencia de paternidad de su hijo, Alejandro Reyes, cuyo fallo señala a Pepe Navarro como "padre biológico".

La venezolana ha lanzado un contundente mensaje 15 años después de la resolución. "A quién pueda interesar. A los profesionales de los medios de comunicación, aquí os los dejo dos párrafos del Juzgado de Primera Instancia, número 37 de Madrid. A 28 de junio de 2010. Cada vez que publicáis algo, respecto a nuestro hijo. Y todos en paz. Gracias", escribe en Instagram.

Ivonne Reyes estalla ante los medios de comunicación, pues ya ha confesado en varias ocasiones estar cansada de que se cuestione la consanguinidad. "¡Leed bien! Padre biológico", indica facilitando el texto legal que reconoce dicha sentencia. "Gracias por vuestra profesionalidad", finaliza.

Un texto judicial irrefutable según Pepe Navarro, al mismo tiempo que niega poseer las pruebas que lo demuestran, ya que los resultados de las analíticas se practicaron por detectives contratados para recoger el ADN.

Pepe Navarro ha respondido a este impulso público de Ivonne: "La pregunta también es: '¿Por qué no me denuncia por decir pública y repetidamente que no soy el padre?' Porque sabe que puedo acogerme a la exceptio veritatis y demostrar que no soy el padre", ha aclarado en 20 minutos.

Navarro está dispuesto a demostrar que ha sido víctima de una mentira invitando a Alejandro a hacerse las pruebas de paternidad juntos y sin intermediarios.