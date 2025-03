Claudia Bavel y José Saborido continúan poniendo en jaque el matrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El plató de De viernes fue testigo de las declaraciones de la actriz de cine para adultos, que volvía una semana más para contar sus intimidades con famosos: "Joaquín me miraba las historias y me empezó a escribir. Cada vez que venía a Barcelona me avisaba, todo por Instagram", explicó la estrella de Only Fans, quehace unos días visitó el mismo programa para hablar de su affaire con Iker Casillas.

Según Bavel, los mensajes que intercambió con Joaquín comenzaron en diciembre del año 2023 y se alargaron en el tiempo hasta "hace muy poco": "Fue un tonteo super rápido al principio. Venía a Barcelona y me decía que estaba aquí. Me avisaba para quedar pero su finalidad era estar encerrados en un habitación y a mi no me daba la gana. Yo quería salir fuera a tomar algo. No me gustaba Joaquín, me gustaba la atención y saber lo que iba a pasar", explicó en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Los dolores de cabeza para el matrimonio no acaban aquí, pues este viernes también se emitió una controvertida entrevista a José Saborido, hermano de Susana, quien asegura que las infidelidades y las mentiras entre ellos son la tónica habitual: "Lo de Joaquín y Claudia Bavel es una tontería. No sé si habrán consumado pero intención ha habido. Con Joaquín he salido muchas veces y he sido testigo de infidelidades. Cuando nació mi sobrina, le pilló algunas infidelidades en el ordenador. Infidelidades ha habido 40.000. Mi hermana es consciente, ella lo sabe todo. En el 2014, en mi despedida de soltero, a las siete de la mañana nos fuimos todos y a las once de la mañana me llamó que le había parado la Guardia. Estuvo con una chavala conocida que trabajaba como presentadora en una sección de informativos de Canal Sur", explicó José Saborido sobre sus vivencias con el exfutbolista, calificando el matrimonio como "una farsa" y una "mentira de veinte años".

Especialmente duro fue con su hermana Susana, con la que actualmente no tiene relación, a la que califica como una interesada que acepta las aventuras de su marido para no perder su alto nivel de vida: "Sigue con su marido porque prioriza tener una vida tranquila en el aspecto económico. Mi hermana Susana es muy especial. Le gusta la vida bien, que no le falte de nada. De lujo. Le gusta la fama. Poco a poco se está metiendo en televisión. La que manda en la casa es ella (...) Ella es de la condición de, mientras el bolsillo esté lleno, miro hacia otro lado".

Señala problemas también entre la familia de Joaquín y Susana, asegurando que incluso en los estadios de fútbol evitan estar juntos: "En el palco del Betis ella se ponía en una punta y la familia en otra. Susana no entra en casa de Joaquín desde hace muchos años y no se habla con la madre de Joaquín". Según José Saborido, la madre de Joaquín es una "mujer encantadora" a la que su hermana "no puede ni ver".

El origen de este problema familiar, una vez más, estaría en el dinero: "Joaquín ayuda a su familia siempre en Navidad. Les hace un buen regalo de dinero a su madre, unos 60.000 euros, y ayuda a sus hermanos en todo lo posible. Esto tiene que ser a escondidas porque si se entera mi hermana hay problemas importantes. Susana solo habla con mi madre y mi hermana pequeña. Los demás con cuentan para ella. Antes mi relación con ella era buena, pero yo he tenido una depresión a causa de mi ceguera, y me dio por salir. Mi mujer pidió ayuda a mi hermana y ella miró hacia otro lado. Llegó a darme un infarto y jamás se interesó".

La acusa de mujer "interesada" y señala su obsesión por la fama: "Le gusta destacar y poco a poco se está metiendo en televisión".