El comunicado conjunto de Joaquín Sánchez y Susana Saborido no ha dejado indiferente nadie. Y no precisamente por su aclaratorio texto, sino todo lo contrario. Se trata de un escrito en el que el matrimonio amenaza con tomar medidas legales contra todos aquellos que atenten "gravemente contra el derecho fundamental de la intimidad", a raíz de salir a la luz testimonios que aseguran que su relación no es tan perfecta como nos han hecho creer en sus apariciones televisivas y su serie documental.

Claudia Bavel, Cristina Ruiz, José Saborido y su mujer Nadine Chico han puesto contra las cuerdas al matrimonio, lo que obligado a Joaquín y a Susana a emitir un comunicado que han analizado exhaustivamente durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico en la que han participado Federico Jiménez Losantos, Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande. "Lo han vendido como un comunicado urgente pero no niegan nada. Llevamos una semana con esto encima de la mesa y lo único que han hecho es publicar una fotografías comiéndose a besos", ha señalado la subdirectora del espacio.

Según ha destacado Isabel González, lo más reseñable del comunicado es que en ningún momento desmienten a Claudia Bavel o Cristina Cristina Ruiz: "En el comunicado hay un momento que parece que van a negar los hechos, pero nunca llega el desmentido. El comunicado se resumiría en una frase: a partir de este momento el que hable de nosotros irá a un juzgado".

Para Federico Jiménez Losantos, si Claudia Bavel estuviese mintiendo, Joaquín tomaría medidas legales contra ella, algo que parece que no ocurrirá: "Esto es un comunicado amazónico. La Constitución en su artículo 20 garantiza la difusión de información veraz u opinión en cualquier medio. Existe una cosa que se llama Constitución que no se limita a Joaquín a su señora, atinentes a lo primero que se les ocurra escribir. ¿Claudia Bavel le ha calumniado? Pues ve contra Claudia Bavel. Pero no lo digan, háganlo". El mejor ejemplo de ello ha sido Luis Figo, quien pidió rectificación a las insinuación del pasado viernes en Telecinco de la actriz de cine para adultos: "¿Qué dijo Figo? Si no rectifica voy a por ella. Joaquín podría hacer lo mismo. O lo desmientes o te callas. Pero si no lo vas a desmentir no me vengas con abogados. Esta chica será lo que sea, pero no ha mentido".

Por su parte, la periodista Paloma Barrientos ha explicado lo que, para ella, ha precipitado la publicación de este comunicado conjunto: "La historia que creo que ha colmado el vaso son las declaraciones del cuñado y la cuñada porque lo Claudia está más que demostrado, hayan tenido lo que hayan tenido".

El polémico comunicado, íntegro