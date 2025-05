María José Suárez niega su romance con Cayetano Rivera

Comenzamos con la última hora del estado de salud de Curro Romero. Después de que estuviera ingresado pro una infección renal de la que recibió el alta el martes de la semana pasada, el sábado por la noche Curro tuvo un problema respiratorio y le ingresaron. Curro tiene la enfermedad de parkinson desde hace tiempo y al comer a veces la comida le pasa al pulmón y que se conoce como neumonía por aspiración.

Cayetano Rivera se despidió el sábado de los ruedos en la Maestranza, donde no estuvo su hermano, Francisco Rivera. Entre los que sí estuvieron fueron Kiko Rivera, desde el burladero, así como su sobrina Cayetana, junto a su novio Manuel Vega. Cuando se le preguntó a Cayetano por la ausencia de su hermano, respondió "os lo habéis perdido".

Después Cayetano coincidió con María José Suárez, buena amiga de la ex de Cayetano, Eva González, quien se ha paseado por la Feria de Sevilla y donde han coincidido con sus respectivos hijos, en los cacharritos. Ambos aparecen en la revista Pronto donde les vemos charlando de forma animada y comprando fichas. Bea Cortázar ha hablado con María José y le ha comentado que estas imágenes son de antes de la feria, donde ambos coincidieron. Los hijos de ambos se conocen mucho por la amistad de Eva y María José y por eso decidieron llevarlos a los cacharritos, donde estuvieron juntos un par de horas hablando no solo con él, sino también con un matrimonio que iba con él. Asimismo ha dicho que no imaginaba que tenía prensa detrás.

María José tiene una nueva ilusión que no es Cayetano, sino un amigo empresario que vive en San Diego, con quién ha estado en Nueva York. No quiere hablar de relación porque es difícil que pueda prosperar por la distancia.

Gabriela Guillén estuvo en "De Viernes" comentó que salió de Bertín Osborne que quería conocer al niño. Contó que entró por la puerta de su casa y "se le saltaron las lágrimas". Vio al niño y le dijo: "Pero canijo, ¿qué comes?". Al pequeño no le incomodó su presencia porque, tal y como afirma Gabriela, le estuvo preparando para cuando este momento llegase enseñándoselo cuando aparecía en televisión. La condición es que Bertín tenga una conexión total y no una vez cada tanto. Si está él, viene para quedarse. Sobre la pensión, afirma no pedir ninguna cantidad y que sus abogados están pendientes. A la posibilidad de que algo pueda existir en el futuro, Gabriela comentó que hay mucho daño, pero nunca se sabe.