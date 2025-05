Atención fans: Cayetano Rivera está soltero

Hola anuncia en exclusiva en su portada que Cayetano Rivera y María Cerqueira, la periodista portuguesa con la que salía desde hace dos años, han roto. Cuenta la revista que el diestro y la presentadora han decidido poner fin a su historia de amor, que se hizo efectiva en marzo de 2023, apenas unos meses después de que Cayetano anunciase su separación de Eva González, la madre de su hijo. Al parecer, el motivo no es otro que la distancia. "No ha habido terceras personas, ni celos, ni nada por el estilo. Simplemente, un amor que agonizaba a causa del hastío que produce la lejanía". La decisión ha sido de mutuo acuerdo, añade Hola, "para no prolongar más una situación insostenible".

Cayetano y María no aparecían juntos desde hace meses. Pasaron la Semana Santa separados, él en su casa de Ronda y ella en Brasil, y hace unos días el torero se dejaba ver en el Madrid Mutua Open de Tenis pero acompañado por su hija mayor, Lucía. Precisamente ella podría ser una de las damnificadas con esta ruptura, ya que mantiene una amistad estupenda con Kika, la hija de Cerqueira.

Bertín Osborne, a pecho descubierto en la portada de Semana

El otro soltero de oro de la semana (con permiso de Cayetano Rivera) es Bertín Osborne, que ilustra la portada de Semana desde la cubierta de un barco en el que ha pasado unos días de descanso entre programa y programa. "Bertín luce cuerpo a los 70", reza el titular, que sigue así: "El artista, un seductor nato, disfruta de una escapada en barco en la que demuestra que se mantiene en forma".

La revista se recrea en el físico de Bertín con ocho fotografías en las que el cantante aparece sin su camisa marca El Capote, haciendo baños de Vitamina D en plena jornada marinera. No el el Bertín de Hola de hace tres años marcando tableta pero el que tuvo, retuvo. Ya quisieran muchos de 70 tener su figura. Las fotos fueron tomadas en la Costa Brava, a la que Bertín ha viajado mientras rueda Tu Cara Me Suena. Después, en este mismo yate, él y sus amigos pusieron rumbo a Mallorca para pasar allí dos días.

Semana no hace referencia alguna a sus acompañantes, a pesar de que en las imágenes vemos al cantante charlando con una señora. La respuesta es que iban bastantes pasajeros a bordo y no la novia que a todos nos gustaría.

Lecturas contraataca con una portada en la que la protagonista absoluta es Gabriela Guillén, también en bikini en una playa de Levante y con su hijo en brazos. En el reportaje cuentan que el niño, un bebote enorme de pelo negro rizadísimo, ya ha empezado a dar sus primeros pasos.

Eso sí, Gabriela asegura a la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, que no se trata de ningún posado pactado. Desmiente así que llegase a algún tipo de acuerdo económico con la revista para la realización de las instantáneas con su pequeño, como han apuntado algunas malas lenguas.

Las Berrocal promocionan su reality desde la portada de Hola

La fama de Vicky Martín Berrocal se ha hecho extensible a su familia y ahora la diseñadora, su madre, su hermana y su hija se presentan solo con su apellido, que parece más propio del hierro de una ganadería pero que en realidad es el título del programa documental que han rodado, "Las Berrocal".

Las cuatro posan desafiantes desde la portada de Hola e ilustran un reportaje (pagado por la productora del reality) con el que promocionan la producción. Hola las define como "una saga de mujeres fuertes y decididas" que reconocen que son "intensas" porque "son del sur".

Vicky and family lo tienen claro: "Las comparaciones no nos gustan pero si nos comparan con alguien que sea con las Kardashian". Y es que, como dice la diseñadora, "nosotras decimos la verdad: con diez u once años le pregunté a mi madre si quería más a mi padre o a mí. Ella me dijo que a mi padre".

Tamara e Iñigo tienen nuevos planes y Diez Minutos los desvela

Diez Minutos lleva a portada una foto de Tamra Falcó e Íñigo Onieva paseando por Madrid y haciendo oídos sordos a los rumores de crisis que les acompañan siempre. Según la revista, la pareja "se ha prometido pasar más tiempo juntos" y están "más unidos que nunca". La prueba es que Tamara ha intentado acompañar a su marido a todas las pruebas deportivas a las que se ha apuntado ahora que quiere ser corredor de maratones.

En el reportaje vemos a una risueña Tamara paseando con Íñigo, que pasa su mano por el hombro de su esposa. La pareja acudió a misa y después se fueron a comer juntos a El Telégrafo.

Respecto a los planes inmediatos, cuenta Diez Minutos que Íñigo está "súper ilusionado" con su nuevo proyecto, un local de ocio nocturno situado en pleno barrio de Salamanca. El propio empresario está siguiendo las obras de acondicionamiento del establecimiento, que en su día albergó la peletería de Elena Benarroch.

Las revistas se rinden ante el abrazo maternal de la reina y Leonor

Todas las revistas, sin excepción, llevan a portada alguna de las fotos tomadas el pasado sábado en Panamá cuando la reina Letizia y la princesa Leonor se reencontraron a bordo del Juan Sebastián Elcano tras cuatro meses sin verse. "Emocionante reencuentro en Panamá", titula Hola. "Abrazo de madre e hija", leemos en Diez Minutos. "Su cariñoso reencuentro" es la elección de Semana, mientras que Lecturas promete "todos los detalles".

La naturalidad y el amor de madre e hija queda patente en todas las secuencias fotográficas. Los gestos de cariño entre los miembros de la Familia Real suelen estar muy medidos y por eso este momento pasará a la historia como uno de los mejores de la historia reciente de la Institución.

Cóctel de noticias

Terelu se pasa al cine. La hija de María Teresa Campos no solo ha debutado en el teatro. Ahora también es actriz en "Atasco", una serie en la que se interpreta a sí misma y que podrá verse en Prime Video desde el 9 de marzo. Semana ha hablado con algunos de sus compañeros de rodaje, que aseguran que la presentadora es muy profesional y llega con las frases aprendidas.

Begoña Villacís, cada vez más en serio con Juan Cañada. La que fuera vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid sale desde hace meses con este señor de 47 años que dirige Epic Games, la famosa compañía creadora del Fornite, el videojuego que conoce toda la chavalería. Diez Minutos ha fotografiado a la pareja paseando por el centro de la capital comiéndose un bocata.

Tita Thyssen, encantada con su "yerno". Diez Minutos dice que la baronesa está feliz con el novio de su hija Carmen, Ignacio Barquero. Se trata de un arquitecto hijo del hombre que lleva sus finanzas, José Daniel Barquero.

¿Qué hay entre Ana de Armas y Tom Cruise? Hola publica nuevas fotos de los dos bajando de un helicóptero en Londres y habla de "la nueva pareja de Hollywood que sorprende al mundo". Sin embargo nadie da por hecho que son pareja. Hasta hace nada ella salía con el hijastro del dictador cubano Díaz Canel.

Los príncipes de Gales hacen patente su unión como respuesta a Meghan y Harry. Hola habla de su aparición por sorpresa en el balcón el Día de la Victoria con sus tres hijos, a pesar de que no formaban parte de la convocatoria. Con este gesto, Kate y William responden a díscolo Enrique, que ha recibido un nuevo varapalo judicial y se ha quedado sin la posibilidad de ser protegido como él quería cuando viaja al Reino Unido.

Emilio Butragueño casa a su hija Natalia. Hola recoge varios momentos del enlace de la primogénita del astro del fútbol con el francés Samuel Poutignat. La novia, bailarina profesional, deleitó a los asistentes con un baile junto a su padre.

--- Cari Lapique vuelve a sonreír. Ha viajado a París para celebrar el cumpleaños de su nieta, "Mini Cari", hija de la fallecida Caritina.