La polémica rodea a Frank Cuesta en las últimas semanas. Tras la filtración de audios que ponen en entredicho su trato a los animales y el destino del dinero donado para su santuario, el creador de contenido ha utilizado su canal de vídeos de Youtube para disculpas por lo ocurrido, aclarar cuál ha sido su función en Tailandia durante estos años y confesar cuál es realmente su estado de salud.

Su comunicado se ha centrado en el conflicto que mantiene desde hace tiempo con el también ‘youtuber’ Chi, que antaño fue su amigo, socio en el santuario y quién filtró los sonados audios por los que se ha acusado de maltrato animal. Según el propio Cuesta, Chi ha estado filtrando conversaciones privadas y exigiendo desmentidos públicos, bajo amenazas legales.

Tras meses de acusaciones cruzadas, Frank ha aceptado su petición, se disculpa con Chi y le exime de cualquier responsabilidad en su detención de hace unas semanas: "Quiero disculparme públicamente de Chi y asumo completamente la responsabilidad del hate que le cayó tras mi detención. He de decir, lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego", dice, haciendo referencia a su paso por prisión tras ser denunciado por una ciudadana tailandesa de posesión ilegal de animales. "Con respecto a mi detención, ninguna de las personas que fueron señaladas tienen nada que ver con la misma. Yo tenía unos animales sin papeles legales en esos momentos y fue una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa lo que alertó a las autoridades".

"En su momento hablé mal de Chi porque su proyecto (quiere montar su propio santuario) podía haber llegado a ser una competencia para mi negocio. De corazón le deseo lo mejor en su proyecto si algún día lo pone en marcha. Ante los rumores de si él era quien llevaba el tema del dinero en el santuario es falso. En todo momento yo sabía cuánto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fueran a través de una cuenta diferente", continuaba, aclarando los rumores sobre el destino del dinero que se donaba al santuario.

"Ni veterinario ni herpetólogo"

"Ni soy veterinario ni soy herpetólogo, tengo conocimientos que no son básicos de animales pero tampoco son profesionales", ha explicado sobre su labor en el santuario, disculpándose por si en algún momento ha dado a entender que era un profesional. "Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados, por lo tanto, podemos decir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos", continuaba, confirmando así parte de los audios filtrados, que indicaban que no rescataba animales, sino que los compraba.

En su extraño comunicado, que muchos señalan como parte de una promoción de su canal, también habla sobre su estado de salud, aclarando que no tiene cáncer, un rumor que se extendió por redes sociales y que nunca aclaró. Pero que sí lleva años tratándose de una mielodisplasia, trastorno causado por células sanguíneas mal formadas: "No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer".

Concluye su comunicado pidiendo perdón a sus seguidores y explicando que asume "la responsabilidad de haber engañado a todos" y pidiendo disculpas públicas por haberse aprovechado "de tanta gente".