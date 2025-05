Aciertos y desaciertos de la misa de inicio de pontificado de León XIV: anécdotas y errores de protocolo

La misa de inicio de pontificado de León XIV ha sido una ceremonia llena de simbolismo, muy solemne, donde al nuevo Pontífice le han impuesto el Palio y el Anillo del Pescador. Una ceremonia que ha reunido a casas reales, jefes de Estado y de gobierno, dignatarios y más de 250.000 personas congregadas en la plaza de San Pedro.

La vestimenta para este evento no variaba de la utilizada en el funeral del papa Francisco, es decir, el color oficial es el negro, con vestido o traje pantalón en color negro u oscuro y con la falda nunca por encima de la rodilla, sin adornos ni estridencias, sin joyas ostentosas, con maquillaje y peinado discreto. Para los caballeros, se podía elegir por traje oscuro o en su defecto, traje militar de gran etiqueta.

Vamos a ver algunos de los aciertos y desaciertos entre los invitados a la misa de inicio de pontificado

La reina Letizia

La reina ha hecho gala del privilegio de blanco, optando por un vestido de crepe de Redondo Brand de cuello caja, corte midi y ligero fruncido asimétrico en la parte superior. Por primera vez, ha lucido mantilla blanca, pero sin peineta. Como pendientes, ha lucido unos de diamantes y perlas de Ansorena. Si tuviera que ponerle un pequeño "pero", hubiera optado por unos zapatos más claros. Aún así, estaba muy elegante.

María Jesús Montero y Yolanda Díaz

Al igual que el look que lució en la ceremonia de funeral del papa Francisco, el vestuario de la vicepresidenta Montero ha vuelto ser una auténtica oda al mal gusto. El vestido, aunque era de color negro, no era adecuado, como tampoco lo eran las mangas con detalles en dorado, los ojos excesivamente marcados en eyeliner negro ni los labios de color rojo pasión. Todo lo contrario de Yolanda Díaz, que estaba muy adecuada, sobria y discreta.

Felipe VI

Don Felipe, el hombre que mejor viste en España, ha estado impecable con el uniforme de gran etiqueta de capitán general del Ejército de Tierra, con la Insigne Orden del Toisón de Oro, la banda de la Orden de Carlos III y las grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Militar, además del fajín rojo de capitán general de los Ejércitos.

La gran duquesa María Teresa de Luxemburgo

El vestido de guipur blanco de estilo boho, más apropiado para salir a tomar algo a en verano que para ir a una misa ante el Papa, ni era adecuado por ser demasiado abierto ni por las mangas. Además, no le favorecía. La única soberana que podía ir de blanco y no ha lucido mantilla. Suspenso. Todo lo contrario que su marido, Henri, perfecto de uniforme, donde destacaba el collar de la Orden pontificia de Pio IX.

La reina Matilde de Bélgica

Otra reina católica que sabe siempre cómo vestir y que ha acertado con un conjunto de chaqueta con botones forrados y falda midi plisada y complementos blancos a juego. Su mantilla de encaje de Bruselas, un espectáculo.

Charlène de Mónaco

También ha optado por el color blanco, con un vestido de manga larga y cuello caja, con bodoques en la parte superior y la parte de la falda con un ligero vuelo. Estaba muy elegante. Ha tenido un pequeño percance con su mantilla, que se le ha caído en varias ocasiones antes de empezar la ceremonia.

Alberto de Mónaco

Ha sido el único soberano reinante que ha acudido de traje azul y corbata en tonos pastel en vez de traje militar de gala. No sabemos si las mangas de la americana le estaban demasiado cortas o las mangas de la camisa demasiado largas, el caso es que no ha estado adecuado. El colofón lo ha puesto cuando se ha puesto un sombrero panamá. Viéndole vestido así, no sabemos si estaba presenciando un partido del torneo de tenis de Montecarlo o un partido de fútbol del AS Mónaco, al que es tan aficionado.

Julia Kloeckner

La Presidenta del Bundestag alemán Julia Kloeckner, ha estado poco acertada con este conjunto de guipur tan poco favorecedor como adecuado.

La princesa Victoria de Suecia

La princesa heredera, ha estado perfecta con un look en negro y mantilla de encaje a modo de velo y joyas discretas.

JD y Usha Vance

JD Vance y su mujer, Usha, son católicos y ambos han cumplido con el protocolo. En el momento de la consagración se han arrodillado, al igual que un miembro de la guardia suiza, que se ha arrodillado y ha realizado el saludo militar durante este momento de la liturgia eucarística.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.