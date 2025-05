Lara Álvarez confirma su ruptura con Perico Durán: "Con quererse no basta"

Después de varios días envueltos en rumores de crisis tras eliminar sus imágenes juntos en sus perfiles de Instagram, Lara Álvarez ha confirmado su ruptura con Perico Durán tras seis meses de intensa relación. "A veces con quererse no basta", confesó en una conversación con el periodista Javier de Hoyos, sin entrar en los motivos que les han llevado a poner punto final a su historia de amor.

No era la primera vez que lo intentaban, ya que aunque en su momento su relación no trascendió, la presentadora y el piloto de aviación tuvieron un idilio en 2012. Trece años después, la pareja se reencontró y decidió dar una nueva oportunidad al amor, del que presumían con naturalidad en redes sociales durante los viajes que han hecho estos últimos meses, apostando fuerte y como nunca por su felicidad.

Aunque parecía que esta vez podía ser la definitiva, la relación no ha funcionado de nuevo. La propia Lara lo confirmó con sinceridad tras salir a la luz su ruptura. "Me lo ha confirmado, me ha dicho que sí, que han roto, y que a veces con quererse no basta", explicó el mencionado periodista.

La presentadora confesó que "con el mismo respeto y amor que hemos vivido nuestra relación, hemos roto", dejando entrever que el fin de su relación ha sido cordial y de mutuo acuerdo y que ambos seguirán profesándose el cariño que se sienten después de tantos años. Y buena prueba de ello es que a pesar de que han borrado sus imágenes juntos, ambos continúan siguiendo al otro en redes sociales.