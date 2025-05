Sara Carbonero se divierte con su nueva pareja en La Graciosa

El director y guionista Mariano Ozores ha muerto este miércoles a los 98 años, en su domicilio de Madrid. Se trata de uno de los directores españoles más prolíficos, con casi cien películas. Y aunque a pesar de que no tuvo de su lado a la crítica, siempre contó con el favor del público.

En este miércoles de revistas, Hola lleva en su portada a Ágatha Ruiz de la Prada posando en bañador en Mallorca para celebrar que cumplirá 65 años. Un reportaje en el que habla de su ruptura con Díaz Patón: "Fue inesperada y muy extraña. Era un momento en el que estaba muy débil por la mudanza, el trabajo, todo. Lo que me menos me venía bien era ese jaleo. Lo que necesitaba eran mimos y tranquilidad. Ahí no sé qué pasó y nunca lo sabré".

Reconoce que se disgustó mucho con la ruptura con Díaz Patón, pero cuando le preguntan por una posible reconciliación con el abogado, su ruptura es ambigua: "Ha sido tan extraño que, de momento, es inimaginable".También deja claro que no volverá es con Luismi Rodríguez: "Le quiero mogollón, pero sabiendo cómo es y que no va a cambiar, es imposible volver juntos".

Sara Carbonero e Isabel Jiménez se han escapado a la isla canaria de La Graciosa con sus parejas, y Hola lo lleva en su portada. En el reportaje vemos a Sara feliz junto al empresario agrícola Jota Cabrera, con el que sale desde principios de año, disfrutando de un día de playa, mientras que Isabel Jiménez ha ido acompañada por su marido, Álex Cruz, del que se dijo hace apenas unas semanas que se había separado. Mientras, Íker Casillas convierte Navalacruz, en Ávila, en "Navalawest" donde se ha disfrazado de sheriff, en un poblado del Lejano Oeste.

Semana apuesta por Melody en su portada:"Su drama familiar más allá del certamen". Para Alaska, Eurovision es un festival donde todo el mundo opina y como artista no tienes mucha libertad. Si antes era un festival de la canción, ahora es un espectáculo televisivo donde hay una canción. Para Alaska, Melody estuvo perfecta y tiene que quedarse con eso.

Melody ha tenido que cancelar un viaje que tenía previsto realizar este a Argentina junto a su pareja, Ignacio Batallán, y su hijo de año y medio para que la familia de su pareja conocieran al bebé. Pero Melody sigue aquí: ni ella ni su marido se encuentran con ánimos de viajar y de momento van a descansar en su casa.

Muere Francisco de Borbón Escasany, duque de Sevilla, tan solo once días después que su hermano menor, Alfonso.