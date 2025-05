Ágatha Ruiz de la Prada posa en 'Hola' en bañador para celebrar sus 65 años

Ágatha le quita el puesto a Ana Obregón con el posado de verano en un reportaje exclusivo en Hola en el que posa en bañador en Mallorca para celebrar que en un par de meses cumple 65 años. "Se quedó sorprendida cuando le comunicamos la idea", leemos en el texto, "pero ella, que se apunta a un bombardeo, no tardó más de un minuto en aceptar". El resultado son varias fotos realizadas en la playa en las que casi emula a Ursula Andress como chica Bond y en las que enseña sin pudor las piernas o el escote. "Para no cuidarme estoy mejor de lo que me imaginaba".

Dice Ágatha que está soltera y que "ojalá me salgan citas cuando se publiquen estas fotos. Espero que ¡Hola! Sea mi Tinder". También aclara que no tiene problemas económicos como se ha sugerido: "Desgraciadamente, la nueva casa ha sido mucho más cara que el ático. Me da pena venderlo y lo voy a alquilar". También habla de su ruptura con Patón: "Fue inesperada y muy extraña. Era un momento en el que estaba muy débil por la mudanza, el trabajo, todo. Lo que me menos me venía bien era ese jaleo. Lo que necesitaba eran mimos y tranquilidad. Ahí no sé qué pasó y nunca lo sabré".

El comportamiento del abogado con la prensa tiene mucho que ver: "Tengo una buena relación con la prensa desde hace cuarenta años. Sé que un paparazzi pasa toda la noche en la calle y por eso nunca hago bromas con uno ni con periodistas. Jamás me tomaría a broma el oficio del periodismo porque me ha ayudado mucho. Además he vivido treinta años con un periodista (ya no se refiere a él como "el innombrable") y sé lo que cuesta", añade.

Reconoce que se disgustó mucho pero es ambigua cuando le preguntan por una posible reconciliación: "Ha sido tan extraño que, de momento, es inimaginable". Con quien no volverá es con Luismi Rodríguez: "Le quiero mogollón, pero sabiendo cómo es y que no va a cambiar, es imposible volver juntos. Creo que él tampoco quiere, porque sabe que va a tener una tentación y no va a poder superarla".

Y ya no se corta ni hablando de sexo: "Nunca me ha importado mucho la cosa sexual, que bastante he tenido ya".

Sara Carbonero e Isabel Jiménez se escapan a la isla de La Graciosa con sus parejas

Hola dedica un recuadro de su portada a Sara Carbonero, que tiene algo magnético que hace que su presencia en las revistas funcione. Esta vez, la presentadora ha viajado a Canarias con su amiga Isabel Jiménez, a la que describe como "su comadre". La noticia es doble. Por un lado, vemos a Carbonero feliz junto a Jota Cabrera, el empresario agrícola con el que sale desde principios de año. Precisamente Jiménez es el nexo de unión entre ambos, ya que fue ella la que les presentó. Sara ha sido fotografiada en bañador y parece feliz.

Por otro, que Isabel Jiménez ha ido acompañada por su marido, Álex Cruz, del que se dijo hace apenas unas semanas que se había separado. Ella ha no ha querido ni confirmar ni desmentir el alejamiento pero Hola asegura que la presentadora y el ingeniero no viven bajo el mismo techo. De ahí que la revista hable de "viaje en familia".

En las imágenes vemos a las Sara y a sus amigos disfrutando de un día de playa en la isla de La Graciosa, en la que Cabrera tiene una casa, tomando el sol y practicando paddle surf.

El drama familiar de Melody que coincide con su derrota en Eurovisión

Semana apuesta por el caballo ganador en cuanto a lecturas y likes, a pesar de su apabullante derrota (con condicionantes políticos de por medio) en el Festival de Eurovisión. Melody ocupa toda su portada con un titular: "Su drama familiar más allá del certamen".

Asegura la revista que la artista se enfrenta estos días a un duro momento personal: ha tenido que cancelar un viaje que tenía previsto realizar este mismo martes 20 de mayo a Argentina junto a su pareja, Ignacio Batallán, y su hijo de año y medio. Querían que la familia de Ignacio conociese al pequeño. El abuelo del bebé falleció el año pasado sin poder cumplir el sueño de ver a su nieto. La victoria de Melody en el Benidorm Fest y su obligación de participar en Eurovisión volvieron a retrasarlo y la cantante pactó con los responsables del certamen poder marcharse esta semana. A ello se añade que su suegra ha enfermado. Pero Melody sigue aquí: ni ella ni su marido se encuentran con ánimos de viajar y de momento van a descansar en su casa ya que está exhaustos por todo lo vivido.

Isabel Pantoja pierde a Celeste, su leal escudera

Según Semana, Isabel Pantoja ha perdido el favor de Celeste, su inseparable colaboradora y confidente durante años. "Su última amiga verdadera", dice la revista, que habla de ella como la persona que ha estado a su lado en los momentos más difíciles y se ha encargado de su vestuario o de algunos aspectos personales. Asegura Semana que Celeste se ha sometido a una delicada intervención quirúrgica que la ha tenido meses postrada. "Ni Isabel ni su hermano Agustín se han puesto en contacto con ella, a pesar de conocer su delicado estado de salud".

La decepción para Celeste ha sido tremenda. El detonante habría sido su rechazo a una oferta de trabajo como colaboradora interna en la casa en la que ahora vive la artista en La Finca, en Madrid. "Ella declinó educadamente la oferta debido a su situación médica y eso habría sido el detonante para que Agustín cortara toda relación con ella".

Ahora no hay comunicación, a pesar de que Celeste es la presidenta del Club de Fans "Buena Suerte" que homenajea a la Pantoja, además de la propietaria del museo con buena parte de su legado en Fuenlabrada.

Cóctel de noticias

Cristina Iglesias, la gemela de Julio que vive en Nueva York y estudia moda. La pequeña de Miranda y el cantante ha abandonado el nido familiar y se ha mudado a la ciudad americana. Hola la retrata durante una de sus salidas a la calle.

Samantha Vallejo-Nágera abre su casa a Hola y posa con sus cuatro hijos. Su cátering cumple ya 30 años.

María José Suárez luce tipazo y soltería en la playa. La modelo ha sido fotografiada por Semana disfrutando de las playas de Cádiz con su hijo Elías. María José, de 50 años, está estupenda en lo físico y en lo emocional.

Mario Casas sale con la influencer Melyssa Pinto. Diez Minutos publica varias imágenes que confirman que el actor y la creadora de contenido están juntos. Los dos cenaron el pasado 12 de mayo, el día que Melyssa cumplía 34 años, y después pasaron la noche en casa de ella. La imagen de Mario abandonando el portal a la una de la tarde del día siguiente con una diadema rosa y diciendo adiós a la ventana parece sacada de una película. O de un reality: Melyssa fue estrella en "Mujeres y Hombres y Viceversa" y en "La isla de las tentaciones".