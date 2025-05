Anabel Pantoja y David Rodríguez "activan la maquinaria" para intentar cerrar la causa en su contra

Continúa la investigación contra Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez que trata de aclarar el origen de las lesiones con la que ingresó en el hospital su hija Alma. El programa TardeAR, de Telecinco, ha contado en exclusiva nuevas y reveladoras informaciones sobre este asunto judicial.

El pasado mes de marzo la pareja recibió la llamada de su abogado asegurándoles que la causa estaba a punto de ser archivada. Las semanas fueron pasando sin nuevas noticias hasta que finalmente la jueza declinó esa opción. Por este motivo y para evitar nuevas sorpresas, Anabel y David habrían "activado la maquinaria" y activar de nuevo la conocida ‘Operación salvar a David’

Se trata de un plan que se puso en marcha con el objetivo de demostrar la inocencia del novio de la sobrina de Isabel Pantoja y evidenciar ante el jueza que "es un buen padre". En ella, 33 facultativos médicos encabezados por la famosa amiga de Pantoja, Mariló de la Rubia, pretender reunir pruebas para convencer a la justicia de que la actitud del fisioterapeuta con su hija es la de un padre cariñoso y atento.

Según el citado programa de Mediaset, incluso llegaron a idear "un documento muy extenso" con "evidencias médicas" en el que "desdicen lo que se ha presentado en Canarias": "Anabel y David están confiados en que ese documento les pueda ayudar en su problema legal". Un texto donde se exponen evidencias médicas que apuntan a que las lesiones sufridas por la pequeña podrían deberse a causas naturales o patológicas, y no a una negligencia parental.

Al ver que la causa no se archiva, la pareja habría pedido a Mariló que concluya el informe para que se haga llegar a la jueza cuanto antes, con la esperanza de que termine la pesadilla. De hecho, esta incertidumbre habría provocado una grave crisis sentimental entre ellos: "No están pasando por su mejor momento", dijeron en el programa, asegurando que están atravesando "un bache". Sin embargo, Raquel Bollo, también cercana a Anabel, lo negó rotundamente en el mismo plató, asegurando que entre ellos "no ha habido ninguna fractura".

Lo cierto es que, más allá de rumores y las informaciones que han surgido en las últimas semanas, Anabel y David han seguido apareciendo juntos públicamente, compartiendo incluso momentos familiares en la playa en Canarias. Desde su entorno más cercano, aseguran que su deseo es claro: "Cerrar este capítulo cuanto antes y vivir en paz los tres juntos".