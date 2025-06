Julio Iglesias confirma a 'Hola' su mudanza a Orense como avanzó 'Es la mañana de Federico'

Es la mañana de Federico y Libertad digital dieron la exclusiva hace unos días: Julio Iglesias ha comprado una mansión en Orense a la que planea mudarse en las próximas semanas. Un información de alcance mundial que ahora ha confirmado el propio artista a la revista Hola donde confiesa que ha sido "la nostalgia" lo que le ha llevado a tomar esa decisión pues se trata de una homenaje a su padre, nacido en esas tierras: "Es que yo me siento gallego", afirma el cantante a la publicación, que describe la mansión como "bellísima".

La subdirectora de la Crónica Rosa, Isabel González, ha celebrado junto a Federico Jiménez Losantos, Carlos Pérez Gimeno y Alaska, la confirmación de la noticia: "El artista ha contado que, efectivamente, se ha comparado la casa en Orense. Era el sueño de su vida". La periodista, que firmó la exclusiva y ofreció imágenes inéditas de algunos de los rincones de la vivienda, asegura que el cantante ha recibido la casa en perfectas condiciones y solo han tenido que hacer una pequeña reforma en la piscina.

"Nosotros es que dimos detalles hasta de la mesa de billar o de la piscina. La casa, tal y como laha recibido es apoteósica. En Libertad Digital hay fotografías en las que se puede ver algunos detalles de la casa. Dice que es la nostalgia lo que le ha llevado a comprar la residencia. Quiere satisfacer una deuda emocional con su padre. Como ya avanzamos nosotros. Está fascinado con la casa". No obstante, Isabel González desmiente que alguno de ellos haya visitado la vivienda: "Está fascinado con la casa, aunque no la ha visitado nunca. Me informan que Miranda tampoco. Creo que ha pagado dos millones y medio de euros".

Por su parte, el director del programa matinal de esRadio, Federico Jiménez Losantes, ha confirmado que la mayor preocupación del cantante era la reforma de la piscina: "Tenían que adecuar la piscina, que era lo que le corría más prisa por si llegan en verano. Es una casa muy de allí, con piedra".