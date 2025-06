Paloma Lago denuncia ser víctima de sumisión química

Paloma Lago sigue protagonizando la actualidad. Según las últimas informaciones, en el atestado policial, consta que un familiar de la presentadora llamó al teléfono de emergencias 112 para alertar de que la había encontrado mareada y desorientada en su domicilio. Además de desnuda. "Me desperté y no recordaba nada".

Paloma Lago no presentó denuncia hasta cuatro días más tarde en la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol. En ella consta que recibió atención médica. Según las mismas fuentes, los hechos que habrían provocado la presentación de la denuncia habrían tenido lugar en el seno de una relación sentimental entre el político y la presentadora. Tal y como se pudo ver en el programa Y Ahora Sonsoles mostraron dos vídeos de actos oficiales a los que habían acudido juntos, concretamente el día de la fiesta de la Virgen del Carmen y en agosto, a una competición química donde coincidieron pero no posaron juntos.

En febrero, Alfonso Villares fue informado de que existía una denuncia, donde se le dió la posibilidad de prestar declaración de manera voluntaria, como así hizo y por la que nunca ha sido detenido. En su última comparecencia de ayer, coincidiendo con la toma de posesión de la nueva consejera, Villares comentó que estaba "disgustado pero soy absolutamente inocente" y argumentó que no quiere que "circunstancias de la vida privada" puedan, de alguna forma, "enturbiar" la confianza de la población en las instituciones.

Uno de los testimonios es el del sobrino de Paloma Lago, que ha manifestado: "Yo estaba ahí ese día y por eso me han citado como testigo y tengo que ir a declarar al juzgado. Vivo pared con pared con ella. Yo le vi a él, pero no escuché nada. Pero soy testigo circunstancial". "Presencié algo, pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el fiscal, el juez… ya se sabrá, no quiero meterme en líos. Paloma Lago quiere que sea discreto. Yo conozco a mi tía, pero a él no. Yo respeto la presunción de inocencia. Esto tiene que dilucidarse en un juicio. Yo no quiero que caiga sobre nadie la pena del telediario, así que quiero ser prudente. Deseo que salga la verdad".

Tal y como contamos en primicia en Libertad Digital, Julio Iglesias y su mujer, Miranda Rynsburger, acaban de comprar una propiedad en Galicia, concretamente en el Concello de Piñor,situada a apenas treinta kilómetros de la capital orensana.

Una operación que no ha sido fruto de un arrebato ya que el artista llevaba décadas buscando una casa por la zona. Con esta compra, Julio Iglesias cumple una deuda emocional que tenía con su padre, una cuestión sentimental ya que el doctor Iglesias Puga quería que su hijo tuviese una casa en su adorada Galicia. Julio no tiene ninguna intención de mudarse a esta residencia ni de vivir en España, sino para pasar temporadas.

Julio no ha ido a verla: Lo más curioso de toda esta operación inmobiliaria es que Julio no ha ido a visitar la casa nunca. Tampoco Miranda. Todas las gestiones han sido realizadas por el mediador, que se enamoró de la casa en cuanto la vio.