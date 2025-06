La defensa de Rocío Flores satisfecha con el juicio contra Rocío Carrasco

Juan Carlos I ha pasado seis días en Sanjenjo,donde ha estado navegado. Al salir del pantalán, los periodistas le preguntaron por su estado de salud y por sus memorias. Fue entonces cuando tuvo una salida de tono, visiblemente enfadado, y acusando de mentir a los periodistas.

Si hace unos años acusó a los reporteros que le fotografiaban en Zarzuela de "querer ponerle un pino en la tripa" ayer comentó, sin mucho humor, que "estoy perfectamente. Podéis decir todas las mentiras que queráis, pero estoy bien. Veis que no voy en silla de ruedas". Después de estar reunido con sus amigos de siempre y con parte de la familia Zurita, el rey emérito se ha marchado a Cascais, alimentando los rumores que aseguran que tiene previsto mudarse a Portugal.

Chabelita Pantoja y Asraf Beno disfrutan de su nueva paternidad con el pequeño Cairo, mientras solo ha recibido la felicitación familiar de Anabel Pantoja. De momento sigue sin haber felicitación ni de Isabel Pantoja, que habría conocido la noticia por Agustín Pantoja, y que de momento no tiene ninguna intención de llamar a su hija, ni tampoco de su hermano Kiko Rivera. ¿La veremos el próximo miércoles en la portada de una revista?

Rocío Carrasco coincidió ayer con su hija, Rocío Flores tras varios años sin verse en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue una situación tensa, ninguna quiso hablar al salir pero la joven salía llorando.

Rocío Flores pide una indemnización de un millón de euros a La Fábrica de la Tele, ahora rebautizada como La Osa Producciones Audiovisuales, por emitir la docuserie "Rocío: contar la verdad para seguir viva" donde su madre contaba detalles de su vida que ella calificó como "revelación de secretos y presunta vulneración del derecho a la intimidad" por la publicación de "documentos psicosociales, policiales y judiciales, considerados como confidenciales, de cuando ella era menor, y para cuya publicación no dio su consentimiento expreso".

Rocío Carrasco acudió en calidad de testigo y no quiso hacer declaraciones: "Todo bien, gracias. Sé que lo tenéis que preguntar, pero yo no os voy a decir nada, chicos, de verdad. Sé que estáis aquí con el solano, y lo siento mucho, pero no os voy a contar nada, de verdad que no. Yo todo bien", dijo.

Por su parte Rocío Flores también optó por no hacer declaraciones: "Mirad, yo os entiendo y os respeto, lo sabéis, pero de verdad que no quiero decir absolutamente nada. Esto para mí ha sido siempre un tema que he querido llevar en la intimidad, y no tengo nada que decir. No voy a decir nada, gracias. Me quiero montar en el coche y fumarme un cigarro tranquila. Yo os entiendo, pero entendedme también a mí. No voy a comentar nada".