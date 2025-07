Joaquín Möeckel, abogado de Cayetano Rivera, pide en esRadio que no se caiga en la "famofobia"

Tenemos nuevo comunicado de Cayetano Rivera que lanzó ayer por la tarde, justo después de que terminasen los programas de corazón vespertinos y que hacía referencia a todo lo que está ocurriendo:

"Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un "terrorista" por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal. Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho —y, desde mi sentir, el deber— de defenderme de lo que considero una profunda injusticia. Agradezco a los periodistas que han mostrado interés en lo sucedido, pero os ruego encarecidamente que respetéis mi intimidad y la de mi hogar. Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco".

En Es la Mañana ha entrado en directo el letrado Joaquín Möeckel, quién le va a defender en este procedimiento, y que ha hablado de este caso como "mediatización judicial". Ha querido recalcar que, a la hora de la detención, eran dos policías de paisano que aparecieron cuando estaba en un rifirafe en una hamburguesería y después acudieron dos de apoyo con uniforme con cámaras en sus chalecos. Lo subieron al coche policial con las manos esposadas. Ya dentro del vehículo, lo montan sin cinturón de seguridad. Cuando él protesta diciendo que no va sin cinturón, le responden que el coche no tiene cinturón porque está estropeado. Más tarde, lo llevan al hospital para el parte médico, ya que en el momento en que lo tiraron al suelo, sufrió una agresión. Una vez en comisaría, el abogado nos explica lo que ocurrió: "Cayetano pidió hacer una llamada telefónica y que le devolvieran su móvil para poder ver algo en él, pero le dijeron que no lo tenían. Resultó que se le había caído dentro del coche policial. Si no fuera por eso, no habría protestado ni habría tenido móvil". Asimismo, Möeckel ha confirmado que Cayetano había pedido prueba de alcoholemia y tóxicas y no se las hicieron. También nos ha contado que ha pedido el atestado, las cámaras del vehículo y del establecimiento y ha exigido que a Cayetano se le trate como una persona normal y no con "famofobia" sin estigmatizar.

Las preguntas que lanza Möeckel es si los medios han sido racionales y proporcionales a la hora de detener a Cayetano, que se encuentra triste porque no ha entendido un trato brutal y exagerado.

Las revistas de los miércoles se han rendido al aluvión de bodas de los últimos días. Hola lleva en portada a la familia Flores con motivo de la celebración de la boda de Paty Sánchez Flores, hija del futbolista Quique Sánchez Flores, nieta de Carmen Flores, y sobrina de Lolita y Rosario Flores que se casó en Jávea. También comparte protagonismo con las primeras fotos de Aitana y Plex, que confirman que tienen algo más que una amistad. Otros dos que lucen cuerpazo también desde Hola son Sandra Gago y Feliciano. Ella está preparando su primer proyecto como diseñadora y él sigue siendo el director del Mutua Madrid Open. El destino, el mismo. Las Islas Baleares a bordo de un barco.

Laurence Debray protagoniza una entrevista en Hola donde comenta que la publicación de las memorias del que fuera rey de España será el próximo 12 de noviembre en la editorial Planeta. Una entrevista donde posa con tres modelos diferentes, donde afirma que son confesiones "valientes" y que constituyen "el legado literario de un rey que no quiere salir del escenario sin antes narrar su versión de algunos de los capítulos más palpitantes de la historia contemporánea de España". Una idea de memorias que partió del propio Juan Carlos, al que Debray define como un "trabajador meticuloso y dedicado".

Sobre si ha recibido presiones, Debray se muestra críptica: "Creo que nadie lo intentó (disuadirla del proyecto). O si lo hicieron, no funcionó". "He contado con la ayuda de sus hijas y de sus amigos, así como de algunos actores históricos importantes".